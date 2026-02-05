馬上有愛迎新春 高雄銀行伴孤老過好年

農曆春節將至，對獨居及行動不便的長輩而言，年節期間更顯孤單，年夜飯往往是一年中最重要、卻也最容易感傷的一餐；高雄銀行認同華山基金會服務，已持續十六年共同關心弱勢孤老，今年捐助愛心年菜共二百份，並於今(五)日上午在華山服務的符奶奶家，由代理總經理張榮泰先生帶領員工，帶著愛心年菜及全新棉被、春聯，送給奶奶溫暖過好年。(見圖)

獨居高雄左營區八十歲的符奶奶，原為華山基金會義工，因為年長骨質疏鬆、眼部病變，轉而成為被服務的對象，內心很是難過失落；在華山站長及義工的陪伴下，奶奶走出人生低潮，心情也逐漸開朗。

廣告 廣告

農曆年前，適逢寒流來襲，高雄銀行代理總經理張榮泰先生帶領同仁到奶奶家送上全新的棉被，並由副總經理送上愛心年菜，人力資源處溫處長為奶奶戴上義工親手編織的毛線帽，接著大家一起為奶奶家大掃除並貼上春聯，除舊佈新、獻上祝福，讓奶奶提前感受有家人一起團圓過年的氣氛。

華山基金會連續二十三年發起「愛老人 愛團圓」年菜送孤老公益活動，讓弱勢長輩在除夕前收到愛心年菜，過年期間不挨餓；然而物價飆漲、天災頻傳，人人荷包緊縮，距離農曆新年剩不到二週，愛心年菜募集尚有四成缺口，時間緊迫，誠摯邀請社會大眾支持，讓孤老餐桌上也有豐盛的年夜飯，感受愛與關懷。愛心專線○七-三四五二六四九徐站長。