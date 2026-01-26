馬上有錢春聯 台中市民搶翻天

台中市長盧秀燕（左二）指出，今年市府特別邀請天團玖壹壹為台中揮毫馬年春聯，除家戶版「馬上有錢」，另推出隱藏版「超級馬利」與「龍馬有春」限量發送。（馮惠宜攝）

迎接馬年到來，台中市政府26日舉辦「115年迎新揮毫贈春聯」記者會，市長盧秀燕攜手台中在地天團玖壹壹揭曉今年春聯彩蛋。除由玖壹壹為台中揮毫家戶版「馬上有錢」春聯外，現場也亮相「超級馬利」與「龍馬有春」兩款隱藏版春聯。由於「馬上有錢」字句討喜，尚未發放便引發熱議，盧秀燕打趣表示，現在連外縣市民眾都來搶，電話接不完，讓她感到「非常困擾」。

盧秀燕指出，台中市政府每年推出的春聯皆深獲好評，去年邀請方文山執筆引發轟動，今年則力邀去年剛在台中成功舉辦《玖壹壹南北貳路音樂節2025》的在地天團玖壹壹參與。團員春風、洋蔥、健志在市府參事、書法家葉國居指導下，花費1個多小時反覆練習才完成。她強調，這絕對是團員親筆書寫，現場錄影存證，誠意十足。

今年春聯設計包含由洋蔥書寫的家戶版「馬上有錢」，象徵財源廣進；健志則書寫限量版「超級馬利」，巧妙將「力」改為「利」，預祝大發利市；團長春風則書寫限量版「龍馬有春」，取台語諧音祝福歲歲有餘。

除明星加持，市府也邀請民國114年全國語文競賽寫字項目國小組冠軍林彥睿與黃彥翔書寫單字春聯「春」與「福」，象徵欣欣向榮、福氣來到的好兆頭，盧秀燕大讚兩位小將是「台中之光」。

祕書處說明，家戶版「馬上有錢」春聯將透過民政系統發送至全市110多萬戶家庭。限量隱藏版春聯、紅包袋，即日起於中市府及陽明大樓索取，「10元紅包福袋」發放地點將另行公布。