馬上有錢一卡通開財運 凱蒂貓吊飾卡春節時尚

過年討吉利，票證業者打造充滿「春節時尚感」的新票卡。一卡通公司應景推出「馬上有錢」、「大吉大利」絨毛一卡通，外型可愛更充滿福氣寓意，即日起開放預購。PChome 24h購物開賣Hello Kitty系列吊飾悠遊卡，以及「哆啦A夢經典角色悠遊卡盲包」。momo購物網則集結多款「小金豆」、「小金條」，購物滿額再送開運神物。

一卡通公司搭上馬年話題發行「馬上有錢」、「大吉大利」絨毛一卡通，其中「馬上有錢」款以超萌的小紅馬為主角，馬背上有金元寶，代表「馬上有錢」。「大吉大利」款為圓澎毛絨的小橘子，取諧音大吉大利，天天攜帶好運隨身。雙卡售價均為399元，即日起至1月31日開放預購，2月4日起在指定高雄捷運站販售現貨。

PChome 24h購物上架全新「Hello Kitty吊飾Supercard悠遊卡」，共有日系、K-Pop、名媛、優雅、男孩共5種風格，每張售價169元，可以根據每天的穿搭選擇卡片。「Good Luck Bear」與「Funshine Bear」悠遊卡同步登場，每張售價150元，分別象徵「幸運」與「陽光」。

另外還有「哆啦A夢經典角色Supercard悠遊卡盲包」，消費者將隨機拿到哆啦A夢、大雄、胖虎、靜香、小夫、哆啦美等角色卡片，還有1款為人氣角色大合體，讓粉絲們一次擁有，過個快樂年，每包價格為150元。

momo購物網啟動線上點燈服務，有鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、高雄進寶財神廟、雨揚老師招財法會等選擇。各燈種以「太歲燈」與「光明燈」買氣最旺，其次為祈求好緣份的「姻緣燈」、助攻考運的「文昌燈」與祈願生意興隆的「拜斗燈」。鹿港天后宮點燈3盞組優惠價2,400元，大甲鎮瀾宮安太歲豪華組價格1,699元，進寶財神廟點燈限時600元。

隨著國際金價上漲，帶動國人「現金換金」、「避險抗通膨」心理，momo購物網網羅多款黃金商品。像是金敬順黃金9999馬年金條元寶金豆優待價6,088元、元大珠寶黃金1錢馬年金塊金條1萬9,688元、周大福吉伊卡娃聯名黃金金章紅包2,900元。消費達指定金額並登記，有機會獲得「風水布簾」或「葫蘆五帝錢」，為新的一年開啟好運勢。

