馬上有錢 銀行贈發財水

台新銀行個人金融事業處執行長包國儀（右）表示，將贈發財水開運小物迎新春。（記者陳建興攝）

記者陳建興∕台北報導

農曆新年即將到來，多數民眾都希望在馬年之初求個好彩頭，各家銀行抓準客戶心理，近期紛紛推出發財水、發財金等新春開運小物，祝福客戶財運一路暢旺。

銀行每天有大量金錢流動，被視為聚財、生財及財源滾動的象徵，每年農曆春節前，各家銀行多會發放發財水、發財金、發財米等銀行三寶，讓民眾在新春之始開運招財。

台新銀行個人金融事業處執行長包國儀二十一日表示，可將發財水擺放在家中或辦公室財位，並於元宵節中午飲用，啟動財運；發財金則可隨身攜帶或放在辦公室，象徵財富穩穩在手，福運長久相隨。

台新銀今年推出金庫納財禮盒，內含馬年紅包袋、發財金，以及兩罐特別設計的開運氣泡水，並於全台分行準備五萬八千八百八十八份經金山財神廟祈福的開運發財金，八萬八千八百八十八瓶吸附金庫財氣的開運水，以及ＹＢＯ兒童會員專屬的五千八百八十八個馬年主題提燈，致贈臨櫃辦理業務的客戶。