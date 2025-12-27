「馬上發財」睜大眼 網路販賣紫南宮錢母恐詐騙

竹山紫南宮昨天才公布馬年的錢母要在元旦發放，但同時網路出現賣假貨的商家。（圖／東森新聞）





南投竹山紫南宮昨天才公布馬年的錢母要在元旦發放，同時31日早上開始才開放現場排隊，但是今天現場就有一長排上百張的椅子在占位。同時網路社群也出一頁式廣告在賣紫南宮錢母，廟方已經報警，因為廟方沒有授權網路販賣，也提民眾很可能會買到假貨。

雖然天氣寒冷，但是到南投竹山紫南宮拜拜的民眾還是熱情不減，而外面更有一長排上百張的椅子，一路的延伸下去。這都是要排隊在元旦時領紫南宮馬年錢母的，住嘉義的阿伯擔心椅子被清走，還特別跑來查看。

廣告 廣告

排隊領錢母民眾：「每年都來，今年馬年還不錯，馬到成功，意思很好，就又再來了。」

不過廟方公布可以排隊的時間是12月31日上午8時開始，這長排的椅子搶先排，也引發民眾不同意見。

當地居民：「你這樣亂排，人家要怎麼排，你們住這邊這樣子進出。」

當地居民：「在那個圍牆那邊進出很困擾，如果要會車的話其實蠻困難的。」

當地居民：「很好，沒關係啊，他們這樣排就對了，也讓我們鄉下地方有過年的氣氛。」

紫南宮的錢母昨（26）日才剛推出，馬上網路上就出現一頁式廣告賣錢母，而且還有不少網友回應想買，讓廟方趕快呼籲並沒有授權網販售，在網路上買要小心詐騙。

南投紫南宮主委莊秋安：「也有的是詐騙的，你錢匯給他，寄來的東西不一樣，像網路詐騙一樣，很多被騙也是這樣被騙。」

信徒：「我覺得預購應該沒有什麼意義，應該是要來現場排才有那種意義，那種感覺。」

信徒：「我覺得說要到現場來會比較有誠意，來拜拜這樣子，感覺不一樣。」

雖然大家都想馬上發財，但是網路買紫南宮的錢母風險太高，民眾很可能匯了錢拿不到，或是拿到假的，真的要小心。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿