「馬上開運」義賣助弱勢 有機會刮中黃金吊飾

〔記者李文德／雲林報導〕創世基金會為募集服務植物人及寒士吃飽30–送禮到家的活動經費，攜手雲林北港朝天宮與知名肥皂業者，推出經過北港媽加持的刮刮卡及元寶義賣「馬上開運」組合，限量5000組。基金會表示，盼串聯信仰與企業的力量，邀請大眾迎接新年同時，也可花小錢做公益，為家人積福。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀、南僑集團皇家可口公司副董事長高長慶、華強實業經理吳彥蓉與創世基金會副秘書長李秀娟等人在朝天宮大殿參拜，並獻上象徵富貴納福的超大金元寶，同步將5000組義賣組合，也請廟中會茂法師灑淨祈福，祝福所有認捐的民眾新年「刮出好運氣」。蔡、高兩人率先認購，呼籲大眾可以實際行動號召善心響應。

李秀娟說，今年義賣組合結合南僑水晶通過美國USDA認證、環保可分解的元寶皂，每組義賣售價僅200元，除可元寶皂外，更有一組刮刮卡，有機會刮中「馬上有錢」、「馬上有財」黃金吊飾，讓愛心與好運都可以同步到家，也盼藉宗教團體與企業攜手，讓更多家庭感受社會溫暖。

基金會指出，民眾可支持認助「馬上開運」組合或認助「送禮到家」1400元(植愛年禮800元及祝福紅包600元)過年前將送至植物人家中，或「一路有您」1650元支持植物人一日安養經費，讓助植物人家庭過好年。

