馬不停蹄來嘉遊小旅行 輕鬆暢遊嘉義

嘉義市政府於今年初推出「馬不停蹄來嘉遊」系列小旅行活動，結合公車移動、在地文化與主題體驗，讓搭車本身成為探索城市的一部分，此次活動邀請民眾以不同方式走進嘉義，感受城市魅力。

交通處表示，「馬不停蹄來嘉遊」小旅行活動係由在地專業導覽人員帶領的團體行程，分為「假日小旅行」與「平日走讀小旅行」兩大類型（每場限量二十名），適合不同旅遊需求的民眾參加。假日小旅行規劃兩款不同主題行程，皆由在地專業導覽人員帶領，適合想輕鬆深度遊嘉義的民眾參加。兩款假日小旅行皆包含導覽服務、場館門票、旅遊保險、在地特色點心、餐盒及手作DIY體驗，讓民眾無須自行規劃，即可輕鬆暢遊嘉義。

嘉義市政府表示，期盼透過小旅行與路線套票雙軌推廣，吸引更多民眾搭乘大眾運輸走讀城市，促進地方觀光發展並提升光林我嘉線搭乘率與城市觀光能見度，展現嘉義兼具文化、藝術與生活溫度的城市魅力。誠摯邀請來自各縣市、喜愛城市走讀的朋友，把握機會搭上「台灣好行－光林我嘉線」，馬不停蹄玩遍嘉義，為新的一年展開一段豐富而美好的旅程。