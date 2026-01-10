「馬不停蹄來嘉遊」小旅行登場 199元台灣好行套票同步開賣

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】迎接嶄新的一年，嘉義市政府於2026年初推出「馬不停蹄來嘉遊」系列小旅行活動，結合公車移動、在地文化與主題體驗，讓搭車本身成為探索城市的一部分，此次活動邀請民眾以不同方式走進嘉義，感受城市魅力。

交通處表示，「馬不停蹄來嘉遊」小旅行活動係由在地專業導覽人員帶領的團體行程，分為「假日小旅行」與「平日走讀小旅行」兩大類型(每場限量20名)，適合不同旅遊需求的民眾參加。假日小旅行規劃兩款不同主題行程，皆由在地專業導覽人員帶領，適合想輕鬆深度遊嘉義的民眾參加。兩款假日小旅行皆包含導覽服務、場館門票、旅遊保險、在地特色點心、餐盒及手作DIY體驗，讓民眾無須自行規劃，即可輕鬆暢遊嘉義。

廣告 廣告

「嘉玩藝術小旅行」

以嘉義藝術文化為主題，走訪花磚博物館、嘉義舊監獄宿舍群等特色景點，並安排木作DIY體驗，感受城市美學與職人手作魅力， 活動費用為每人249元(原價值超過525元)，於1月31日及2月7日辦理。

「科普探索小旅行」

主打親子與知性族群，走訪嘉義市立博物館及新嘉大昆蟲館等景點，並體驗昆蟲主題DIY活動，透過導覽解說深入了解自然與科學知識， 活動費用為每人299元(原價值超過610元)，於2月1日及2月8日辦理。

平日走讀小旅行

以百元親民價格(含當日導覽費用、場館門票、保險、在地特色點心及餐盒)，帶領民眾走讀嘉義城市風景與歷史文化。 活動於1月23日（五）、1月28日（三）、1月29日（四）、1月30日（五）、2月4日（三）、2月5日（四）、2月6日（五）、2月10日（二）舉辦，每日分上午、下午兩場次，共計16場。

上午場走訪嘉義公園與嘉義舊監獄，下午場則前往嘉義市立博物館(門票50元)及檜意森活村，透過導覽老師的解說，讓城市故事更生動。

考量民眾旅遊時間彈性，另同步推出「199元台灣好行光林我嘉線優惠套票」，適合自由行旅客自行安排行程。套票包含「嘉玩藝術套票」及「科普探索套票」兩款主題內容，旅客可於效期內不限次數搭乘光林我嘉線公車，並享有場館門票兌換、特色點心及DIY體驗等多項優惠。

嘉玩藝術套票：包含花磚博物館(門票100元)，欣賞百年老屋與多樣花磚之美；嘉義舊監獄宿舍群參觀並體驗木作DIY(需自行預約，原價200元)，感受地方特色。

科普探索套票：包含嘉義市立博物館(門票50元)與新嘉大昆蟲館(門票180元)，近距離接觸昆蟲生態與城市故事，並體驗製作昆蟲主題冰箱貼(原價100元)，寓教於樂。

「199元台灣好行光林我嘉線優惠套票」自民國115年1月16日起販售至2月28日止(數量有限售完為止)，使用期間至4月30日止，讓民眾能依自身行程彈性規劃嘉義之旅。

嘉義市政府表示，期盼透過小旅行與路線套票雙軌推廣，吸引更多民眾搭乘大眾運輸走讀城市，促進地方觀光發展並提升光林我嘉線搭乘率與城市觀光能見度，展現嘉義兼具文化、藝術與生活溫度的城市魅力。誠摯邀請來自各縣市、喜愛城市走讀的朋友，把握機會搭上「台灣好行－光林我嘉線」，馬不停蹄玩遍嘉義，為新的一年展開一段豐富而美好的旅程。

📌 購票與報名資訊：自115年1月16日起開放購票及報名。

📌 更多活動資訊：請至嘉義市政府交通處 Facebook 粉絲專頁查詢 (https://www.facebook.com/profile.php?id=100063673721876)。

圖說：嘉義市政府於2026年初推出「馬不停蹄來嘉遊」系列小旅行活動，結合公車移動、在地文化與主題體驗，讓搭車本身成為探索城市的一部分，199元台灣好行套票同步開賣。（圖：記者吳瑞興翻攝）