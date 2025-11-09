馬不停蹄！蕭美琴現身金融博覽會 肯定台灣金融產業各項創新服務

記者盧素梅／台北報導

副總統蕭美琴今（9）日參觀「2025 台北國際金融博覽會」。（圖／總統府提供）

副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會並發表演說，於今（9）日一早返抵桃園國際機場並分享此趟心得後，結果又馬不停蹄地現身現身世貿中心展覽一館，參觀「2025 台北國際金融博覽會」，對台灣金融產業各項創新服務表達肯定之意。

蕭美琴抵達展場後，由《今周刊》發行人梁永煌陪同參觀兆豐銀行、台灣銀行、台灣企銀、土地銀行、華南金控、玉山銀行、台新新光金控、第一銀行、財金資訊、凱基金控、永豐金控及中信金控等展區，了解台灣在金融防詐、投資理財、永續金融等各項服務的最新發展。

台北國際金融博覽會今年邁入第三屆，活動自11月7至9日，係以「普惠金融」為理念推動正向理財觀念，打造全民參與的金融盛會。

