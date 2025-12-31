馬丘比丘觀光列車對撞 釀1死40傷百人受困

這起嚴重的火車迎面對撞意外，發生在秘魯當地時間30日下午，事發後大約20輛救護車趕往現場，鐵路已全線停止營運，事故原因有待調查。

秘魯庫斯科地區警長貝瑟拉表示，「無論如何，調查已經啟動，我們將派出特別警力調查事故情況，以及相撞意外的責任。」

火車對撞地點，位於安地斯山區的考古遺址「科里瓦伊拉奇納」，古語意涵為「風選的黃金之地」，靠近秘魯最知名景點印加古城馬丘比丘，兩地車程約90分鐘。

當地媒體報導，一列從馬丘比丘發車的火車，與另一列相反方向、從科里瓦伊拉奇納發車的火車對撞，事故地點偏遠，沒有直接的道路能通行，目前已知死者為其中一列火車的駕駛，而傷者中至少20人傷勢嚴重，當中包括美國籍等外國遊客，還有上百人受困當地等待撤離。

貝瑟拉說明，「我們將確認傷者的國籍，他們被送往哪一家醫院，以及他們的姓名與相關資訊。」

馬丘比丘被列為世界新七大奇景之一，這座15世紀的印加文明遺跡，因其密集的石塊工藝聞名全球。1983年獲得聯合國世界遺產認證後，一年約吸引150萬人參訪，超過半數以上為外國遊客，儘管可步行抵達，但多數選擇搭乘火車再轉乘巴士。

2011年起，秘魯政府實施每日遊客總量管制，以保護這座古城遺址，但過度旅遊的問題依舊存在。