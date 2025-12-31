馬任內中國軍預算成長最快！吳思瑤：當年習近平可是要斬首馬英九啊！

記者李鴻典／台北報導

藍白立委30日再度在立法院程序委員會聯手，第五度封殺1.25兆元國防特別預算案，國民黨立委羅智強開嗆「國民黨執政時，中共軍機、軍艦越過海峽中線了嗎？是誰喪權辱國？就是賴清德」。民進黨立委吳思瑤今（31）天回嗆，羅智強口中說的「喪權辱國」，根本是自我介紹。「馬英九什麼時候守住了海峽中線？當年什麼都沒守住，讓秋海棠淪陷的，不正是國民黨嗎？」

羅智強發言時說，國民黨執政時中共軍機軍艦越過海峽中線了嗎？國民黨執政時，中共軍機軍艦有進到24海里（領海）鄰接區嗎？賴清德執政進到21海里，不是海峽中線棄守，是鄰接區都棄守。中共在國民黨執政的時候，軍演有到領海基線嗎？如果國民黨執政做得到，你民進黨執政做不到，誰喪權辱國？誰出賣和平？誰理應外合？就是民進黨和賴清德。

吳思瑤今天回擊，國民黨到底守住了什麼？！羅智強口中說的「喪權辱國」，根本就是自我介紹。馬英九什麼時候守住了海峽中線？當年什麼都沒守住，讓秋海棠淪陷的，不正是國民黨嗎？

吳思瑤指出，馬執政時期，依據中國軍方過去統計，2014平均1.5天就會軍演一次，而2015中共一年演習超過300次。2015年7月，習近平親自到內蒙古檢閱的朱日和系列軍演，出現台灣總統府建築，執行「斬首任務」作戰演練。「當年習近平可是要斬首馬英九啊！」

不只如此，兩岸戰力消長，就是馬英九「失守」國防的惡果！吳思瑤進一步說明，馬任內2008-2016，是中國軍是預算成長最快的幾年，幾乎呈兩位數擴張。無視中共大肆擴張軍事投資，馬執政竟讓台灣大幅消減軍事投資，國防預算甚至低於GDP2%。

敵長我消，敵強我弱，馬英九執政不負責任，讓兩岸國防發展急遽失衡。吳思瑤批評，這一來一往造成中國文攻武嚇、窮兵黷武的實力驟升，而民進黨執政後加速投資，充實補強戰力缺口，才讓台灣有實力轉危為安。

吳思瑤還寫下「馬英九：兩岸問題要聽習近平的。鄭麗文：中共軍演是在保護台灣。」藍白為虎作帳，胳臂向外彎譴責自己政府，持續惡擋國防預算。這不是喪權辱國，什麼是喪權辱國？

民進黨立委林宜瑾也說，中國為侵略暴行展開軍演，嚴重威脅我國主權。當國軍弟兄姊妹在前線做第一時間應處，國民黨卻再一次聯手其附隨組織民眾黨， 惡阻8年1.25兆國防特別條例進入討論程序。

大家沒聽錯，就只是讓國防特別預算進入討論程序而已，而非直接就要通過預算編列。可是就連如此基本的事情，藍白兩黨都可以聯手一卡再卡，讓國防預算案至今無法進入委員會受到實質討論。

林宜瑾說，讓人實在懷疑，藍白到底銜誰之命在惡整台灣人？拒絕審查明年度總預算、拒絕審查國防特別預算，完全違背立法委員基本職守，也顛覆了常人理解。無論法案或預算，唯有進入實質審查，才會知道到底哪裡有問題。但是藍白卻在連討論都沒討論的狀態下，就形同全面推翻明年度國家預算規劃、全面刪除國防特別預算經費。嗚呼！台灣人每年竟必須花這麼多錢養這些不願工作的藍白爛委！

