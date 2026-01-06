馬來西亞公積金新制 退休族添保障

為了協助民眾了解公積金最新資訊，馬來西亞雇員公積金局官員特別安排說明會，在檳城慈濟洗腎中心為職工和志工講解公積金和最新計畫，確保眾人的退休生活得到保障

馬來西亞雇員公積金局官員來到檳城慈濟洗腎中心舉辦說明會，為職工和志工講解公積金和最新計劃，協助眾人跟進公積金資訊。

慈濟志工 王雅雪：「因為我要知道公積金有什麼能夠幫助，不只是我 是幫助我們的照顧戶，因為我是慈善幹事，所以我要知道多一點，關於公積金的東西。」

公積金局目前開放讓自雇人士或沒有穩定收入的群眾申請繳付公積金，也提供增加每月繳付數額的機會，保障民眾的退休生活。

直落巴巷安親班園長 雅娜：「我可以跟我的家人朋友，說明了解到的資訊，也可以增加未來退休的常識。」

事先為退休計劃做準備，未來便可安心生活，創造更多無限可能。

