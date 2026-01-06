馬來西亞公開賽》周天成贏內戰 明生日戰老對手

1月8日就要過36歲生日的寶島羽球一哥周天成，6日在馬來西亞羽球公開賽男單首輪，兩局都以連得7分收尾，終場21比14、21比12擊退同胞「左手重炮」林俊易，拿下新年新賽季首勝。

BWF世界巡迴賽2026賽季從超級1000系列馬來西亞公開賽開始，這站賽事總獎金145萬美元，男單有5位台灣好手參與會內賽，周天成和林俊易32強就碰頭，周天成靠著經驗、技術掌握局勢，兩局比賽都在後半局讓林俊易打得比較氣餒，收下雙方對壘3連勝，周天成在生涯對戰保持5勝2敗領先。

目前世界排名第6的周天成，將在明天生日當天進行16強賽，對手是世界排名第14的日本選手西本拳太，兩人之前交手過16次，周天成10勝6敗占上風。

女雙首輪也上演一場寶島內戰，大會第7種子謝沛珊／洪恩慈以21比15、21比17取勝林筱閔／汪郁喬，收下對戰4連勝；混雙陳政寬／許尹鏸儘管決勝局曾面臨落後6分考驗，該局尾聲在16比17之後連下5分逆轉，21比19、19比21、21比17力克世界排名24丹麥組合韋斯特加／布絲許，也順利晉級16強。