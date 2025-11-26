馬來西亞助學金發放 孩子進步看得見

馬來西亞哥打丁宜以及烏魯地南慈濟志工，舉辦獎助學頒發典禮，幫助弱勢家庭的孩子安心求學。今年的獎項設有品德獎和品學兼優獎，希望學生透過填寫自我評量小冊子及參與志工服務，在付出的過程中有所成長。

親手寫下感恩卡，一字一句都是孩子們想對父母說的心裡話，再奉上一杯熱茶，感謝父母的教導，現場洋溢著滿滿的溫情。

慈濟助學生 譚秀儀：「我寫給我媽媽，我會努力讀書用功。」

家長 阿紅：「我沒有想到你們會做這個東西，小孩子奉茶給我們，真的，我們很辛苦，我一個單親媽媽，我沒有想到你們會這樣做，真的，我很感動。」

慈濟志工分別在邊加蘭及哥打丁宜，舉辦兩場獎助學金頒發典禮，嘉惠18所中小學，共144位學生，看到孩子們的進步，師長們也倍感欣慰。

老師 希瓦尼：「有些學生不會馬來文，閱讀能力不好，上了6個月的校園課輔班後，我發現學生都有進步。」

慈濟助學生代表：「其實我曾經有想過要放棄，可是慈濟一直在幫助我 鼓勵我，從來沒有想過要放棄我，我那時候就告訴我自己，他們都沒有放棄我，憑什麼我放棄我自己。」

在烏魯地南聯絡處，有多位受助學生上台分享學習心得，以自身的經歷，鼓勵同學勇敢追夢。

慈濟助學生 阿里阿麗莎：「助學金對我很有幫助，可以買學校用品如校服、鞋子，也能夠減輕父母的負擔。」

家長 莫玉珍：「現在我覺得她很有信心這樣，寫字很美，變成好像有很多人都鼓勵她。」

獎助學金不只在經濟上給予幫助，更能希望引導學生培養良好的品德。

