馬來西亞包機首航！156名國際旅客來台東跨年晚會 機票瞬間秒殺

【記者 朱達志／台東 報導】由臺東縣政府與華府旅遊集團及峇迪航空（Batik Air）推出馬來西亞五日遊包機專案，156名國際旅客於今(30)日近中午抵達臺東，除走訪台東自然景點、品嚐在地美食，也將參加「2026臺東跨年晚會」；承辦旅行社直言，這次包機航班主打「跨年演唱會」受熱烈關注，機票遊程瞬間秒殺，讓人感受到臺東無圍牆演唱會活動魅力。

縣長饒慶鈴表示，今年跨年晚會邀請張惠妹號召多組重量級藝人齊聚臺東，展現臺東獨具特色的音樂能量，此次遊程專案結合大型音樂節慶與包機旅遊，讓國際旅客走訪自然景觀之餘，深入體驗臺東文化魅力與城市氛圍，有效提升旅客停留品質與活動參與感，並帶動住宿、餐飲及周邊消費。縣府將持續拓展多元航線與國際旅遊合作機會，深化「包機帶動觀光」策略，強化臺東在國際觀光市場能見度與品牌形象。

廣告 廣告

承辦直航包機的華府旅遊集團董事長廖泳淀表示，本次包機遊程規劃將臺東年度大型演唱會納入遊程後，成功吸引馬來西亞市場關注，當地旅客報名踴躍、名額瞬間額滿，顯示旅遊結合大型活動具備高度市場潛力。未來將延續既有合作經驗透過直航包機實際運作，提升臺東與國內外城市的旅遊連結，也為台東觀光帶來更多彈性與可能性。

臺東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正說明，這架馬來西亞直飛臺東包機，除搭載156名國際觀光客來臺東，也搭載臺東鄉親直飛馬國旅遊；縣府今年透過包機直航拓展國際與離島旅客來臺東旅遊，不僅讓更多國際遊客認識臺東，也讓鄉親們出國更方便，減少鄉親出國前搭車轉機舟車勞頓、時間損耗。

卜敏正指出，臺東縣政府今年已促成推出包含越南、泰國、馬來西亞、澎湖及金門共10架次包機航班。吸引近3500名旅客訪臺東，創造逾新臺幣5000萬元觀光消費效益。縣府未來仍將持續擴大多元航線合作，結合音樂節慶、自然體驗、多元美食與文化活動，深化臺東成為所有遊客「享受旅行生活的最佳目的地」。（照片記者朱達志翻攝）