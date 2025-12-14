馬來西亞國民美食「芙蓉燒包」在台北就吃得到！

第一次吃到芙蓉燒包耶，蠻好吃的，甜鹹酥濃，內餡也很紮實香滑，而且冷掉不減美味，超級適合當成野餐美食，佐著美景邊吃一顆，讚喔！不過燒包限量供應，要買請早，今天我們差一步就沒買到了。

「芙蓉燒包」是大馬國民美食，據說是從1970年代的馬來西亞芙蓉市開始流行這種脆皮版的叉燒包，所以又叫「芙蓉燒包」，如果想吃看看芙蓉燒包，在台北就可以買到！《燒包專賣店》的老闆本身是馬來西亞人，而《燒包專賣店》除了燒包，也有叉燒包、蛋黃酥、豆沙椪等糕點。

如果想嚐嚐燒包，建議早一點來啊，雖然營業到五點，但因為是限量製作，可能很早就沒了，像我們今天是下午兩點多來，買了兩顆正要走，聽到後面客人要買一盒燒包，結果老闆跟他說只剩一顆，我們在旁邊暗暗吃驚，怎麼兩點多就要賣完了！？啊不就我們來的時候只剩三顆，差一點就沒買到燒包！

燒包個頭不大，但是蠻好吃耶，而且內餡非常實在！可以把燒包想成是另一種版本的叉燒酥，咬下去皮很酥香，內餡是甜大於鹹、香滑不柴的叉燒風豬肉餡，香氣瀰漫、份量紮實的肉餡配上香酥微脆又有濃香的外皮相當可口，好吃又有口感，而且冷掉吃也很讚耶，不影響美味，非常適合帶幾顆去野餐，今天買來當散步小點真是對了，恰好剛剛也買了一杯金萱茶，看看美景、吃點茶點，多麼愜意舒暢啊！

↓↓↓可以看出叉燒肉餡帶點醬汁感，不會乾乾的，而且肉餡份量很真材實料，吃完不會空虛

以上，台北好吃異國美食，分享給大家

燒包專賣店

地址：臺北市南港區昆陽街81號





