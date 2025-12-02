馬來西亞國際素食節 淨斯產品獲口碑

2025年馬來西亞國際素食節，在吉隆坡塔舉行，為期三天的盛會以「無肉，是無限的開始」為主題，推廣素食文化，雪蘭莪靜思書軒受邀參展，在會場以淨斯產品製成的點心和靜思語與民眾結緣，讓他們了解慈濟人文理念。

雪蘭莪靜思書軒受邀參與2025年馬來西亞國際素食節，與一眾素食機構在吉隆坡塔設立攤位，向民眾推廣素食。

慈濟志工 梁艾齡：「在這三天裡，我們有很多師姊發心，製作了很多研發了淨斯餅乾，我們的法品成為了餅乾，和大眾結緣。」

廣告 廣告

志工以淨斯產品製成的點心與民眾結緣，也把握因緣向他們介紹靜思語，感受慈濟人文理念。

慈濟志工 黃金粦：「雖然我的身體，這個月真的出了狀況，每天都是頭暈暈，走路不平衡，但是我認為，我還是要出來承擔，然後也要帶動志工。」

素食餐廳老闆 黃國煇：「生意也不簡單，尤其我們做素食餐館的，現在的經濟行情，大家都很辛苦，但是我們有抱著一個理念，就是只要一天我們能夠撐過去，就是費用能夠打平，不賺錢也無所謂，我們會繼續堅持做下去。」

把淨斯產品帶進國際素食節，為素食推廣助力，也讓社區對慈濟多一分了解。

更多 大愛新聞 報導：

南馬助學金發放 學以致用利益人群

極端降雨災頻仍 大馬捐贈學校.寺院救災船

