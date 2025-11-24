馬來西亞大豪雨成災 7州逾萬人撤離家園

馬來西亞豪雨成災，玻璃市卡基武吉地區水淹及胸，放眼都是水患。（路透）

本報綜合外電報導

馬來西亞國家災害管理局說，受到大豪雨引發的水災影響，馬來西亞有七個州超過一萬一千人受災。

據報導，馬來西亞東岸每年十月至隔年三月的季風期間經常發生水災，每年都有數千人被迫撤離家園。

根據馬來西亞國家災害管理局發布的報告，截至二十四日上午六時，有吉打、吉蘭丹、檳城、霹靂、玻璃市、登嘉樓及雪蘭莪七州共一萬一００九人、二八三九戶家庭受到水災影響。

與泰國接壤的東北部吉蘭丹州受災最嚴重，累計有八二二八人受影響，暫無死亡通報。

報告中說，受災州政府已經開設六十處臨時庇護中心，安置因水災而疏散的民眾。

另據州媒體報導，因持續降雨引發山崩，導致位於西北部玻璃市州旺吉輦村（Wang Kelian）約四百人受困。