馬來西亞女大生命案改判無期徒刑 吳宗憲提案修法建立「終身監禁」制度

馬來西亞女大生遭擄走性侵勒殺案，更二審改判無期徒刑，兇手梁育誌當庭視訊說出「謝謝」，引發社會譁然。立委吳宗憲今(3)日在臉書發文痛批，這句逃死的「謝謝」不僅是對被害家屬最殘忍的傷害,更是對台灣司法正義最沉重的嘲弄。

根據法醫鑑定,被害女大生頸部從34公分被勒成29.5公分,兇手以遠大於15公斤的力道勒斃被害人,不僅壓塌氣管,連聲帶肌肉都被壓碎。更泯滅人性的是,兇手在女孩瀕死昏迷時,還用不明柱狀物性侵、搜刮財物並棄屍。

吳宗憲指出,依現行法規定,無期徒刑只要關滿25年就能申請假釋,且羈押期間可折抵刑期。兇手2020年10月犯案被逮捕,若最高法院駁回上訴定讞,2045年就有資格申請假釋,屆時他才50多歲,正值壯年,完全有能力再次犯案。

對於法院改判理由,吳宗憲質疑,兇手在案發前一個月就在同一地點試圖擄走另一名女大生未遂,怎能說非預謀?他批評「非計畫殺人就不算情節最重大」的判決理由難以接受,並質疑兇手當庭喊出的「謝謝」,證明他只在意自己不用死,而非真心悔悟。

吳宗憲表示,他已提出草案建立「不得假釋」的無期徒刑制度,將假釋門檻分為25年得假釋、40年得假釋、終身不得假釋三級。他強調,面對政府「實質廢死」現況,至少要保證兇手「永遠出不來」,不能讓加害者有再犯機會。吳宗憲重申「對好人更好,對壞人更壞」是他一生不變的信念。​​

