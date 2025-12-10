馬來西亞媒體踩線中臺灣療癒旅圖 參山處攜手吉隆坡辦事處推動大馬引客

▲馬來西亞媒體踩線團走進谷關山城

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】為吸引更多馬來西亞旅客親身感受中臺灣的旅遊療癒魅力，交通部觀光署參山國家風景區管理處與駐吉隆坡辦事處合作，邀請馬來西亞媒體踩線團展開多日深度行程，實地走訪谷關、松鶴、南投松柏嶺與臺中海線等多元景點。行程涵蓋山城溫泉、原民文化、茶薰療癒到濕地生態及特色產業，全方位呈現中臺灣兼具自然、人文與永續價值的療癒旅圖。

▲參山處熱情迎接馬來西亞媒體踩線團，開啟中臺灣國際觀光交流

交通部觀光署駐吉隆坡辦事處推動的「台灣五感」活動已邁入第四屆，每年以不同主題向馬來西亞朋友展現臺灣魅力。今年以「療癒旅圖」為主題，透過身心靈放鬆的旅遊體驗，邀請大馬媒體再次走訪臺灣，從多角度認識臺灣豐富多樣的旅遊樣貌，期待激發更多旅客多次造訪、持續探索臺灣的魅力。

▲外媒聆聽志工解說，見證谷關遊客中心100亮點實力

參山處表示，此次行程特別安排媒體走進谷關，漫步於群山環繞的森林步道，並深入松鶴部落「泰好玩獵人體驗營」，體驗傳統射箭、原藝品 DIY、搗米等在地文化活動；夜晚則於谷關公園感受「山谷燈光節」溫暖燈海，沉浸如夢似幻的山城夜色。谷關溫泉以弱鹼性美人湯泉質聞名全台，一邊泡湯、一邊眺望山巒景致，更是旅客深受喜愛的療癒魅力。媒體團亦前往松柏嶺遊客中心體驗「茶薰六感」，從茶湯蒸臉、敷面膜到嗅聞茶香，透過茶的溫潤與香氣釋放身心壓力，親身感受參山轄區從日到夜、從部落文化到茶產業的多層次療癒風貌。

參山處長曹忠猷指出，此次行程除深入參山轄區亮點外，也串聯臺中指標景點，包括欣賞夕陽與生態景觀的高美濕地、展現芋頭文化的阿聰師芋頭文化館、結合農業與餐飲觀光的大安區農會「飛天豬」主題餐館，以及提供導覽與品飲體驗的烏日啤酒廠，讓媒體團全面認識臺中從山線到海線、從農業到觀光的多元能量。

參山處強調，近年以「低碳旅遊」、「友善環境」、「在地共好」為核心理念持續深化永續觀光布局，透過部落文化體驗、茶產業文化、在地食材及慢活旅程的整合，讓國際旅客看見的不只是景點，更是土地的故事與療癒身心的生活風景。同時，「山谷燈光節」再度入選「2026–2027臺灣觀光雙年曆」全國性活動，參山處誠摯邀請國內外旅客於12月21日前往梨山高山燈區，共同參與點燈活動，在雲端之上欣賞全臺最高海拔的耶誕燈景，為冬季旅程留下最浪漫的山城記憶。

更多活動詳情請至參山國家風景區管理處官網（https://www.trimt-nsa.gov.tw ）或臉書粉絲專頁「參山國家風景區管理處」查詢。