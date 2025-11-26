馬來西亞峇迪航空包機首航 澎湖機場噴水禮迎接135名貴客

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬來西亞峇迪航空班機今(26)日首次降落澎湖機場，帶來135名馬來西亞遊客抵澎，也載178位澎湖旅客前往吉隆坡，雙方展開6天5夜交流之旅。澎湖機場為迎接這歷史性一刻，設置特別出國櫃檯，並以最高的噴水禮，迎接遠道而來的嬌客。

今年澎湖天空很熱鬧，繼越南、台東包機之後，再度迎來馬來西亞包機直航，都是由民間業者自行辦理，業者希望透過史上澎湖首航吉隆坡之旅，能為澎湖帶來另一個消費商機，持續開拓國際旅遊市場，也不會佔用澎湖原有空運班機座位，為今年澎湖空運之亂提供另一個指引方向。

由於澎湖僅剩2家航空公司營運，縣府信誓旦旦引進第三家航空公司，至今仍無消無息，在秋冬觀光淡季，竟也出現空運緊張狀況，除宇縣府積極辦理活動、並推出秋冬遊澎湖發行消費券有關外，主因還是班次縮減，導致座位數減少。

現國旅市場萎縮，航空公司大型班機都飛國外線，班機調度原本就吃緊，只能以每日加班1班方式飛行，在座位數有限情況下，連澎湖民眾基本交通需求都無法滿足，更遑論增加客源，因此以國際包機方式飛行似乎比較可行，能引進國際觀光客源；問題是反向攬客人數，不太可能達到每次都能有百餘人規模，畢竟澎湖常住人口不足10萬，再加上秋冬遊澎湖，少了離島、潛水等遊程，如何安排6天5夜行程，也是成敗關鍵。

