馬來西亞度假勝地憾事！台灣女遊客潛水溺斃 船夫目睹急跳水救不回

馬來西亞知名度假勝地邦咯島（Pangkor Island）驚傳一起遊客溺水意外，1名來自台灣的72歲女性遊客，昨（18日）中午在當地海域進行潛水活動時不幸溺斃。儘管隨行船夫與相關人員發現異狀後，立即下水救人並在岸上進行緊急搶救，但最終仍宣告不治。

根據大馬媒體《星洲網》及《光華日報》報導，這起悲劇發生昨中午12時30分左右。當時該名婦人正與丈夫及2名子女，在導遊帶領下於邦咯島直落尼巴海灘（Teluk Nipah）附近的珊瑚島海域體驗潛水活動。不料在活動過程中，導遊與船夫發現該名婦人長時間未浮出水面，且面部朝下漂浮在海面上疑似失去意識，隨即驚覺情況危急。

現場船夫見狀立刻跳入海中展開救援，迅速將婦人拉上船隻並火速送回岸邊。當地民防部隊與獲報趕抵現場的衛生部醫護人員，第一時間對婦人展開緊急施救，並使用自動體外心臟去顫器（AED）試圖搶救，遺憾的是婦人當時已無生命跡象，經過一番努力後仍回天乏術。

目前死者遺體已被送往斯里曼絨醫院（Seri Manjung Hospital）太平間等待解剖，當地警方也將進一步調查，以釐清詳細的事發經過與死因。

