馬來西亞拉曼大學 與慈濟合作助學

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馬來西亞拉曼大學是馬來西亞具代表性的非營利私立大學，2002年創校。至今拉曼大學開辦超過140項學術課程，涵蓋本科到博士階段。大學以可負擔、高品質教育為辦學理念，已經和全球多個機構、企業、團體合作提供獎貸學金，幫助家庭經濟困難的孩子完成高等教育。

馬來西亞拉曼大學與慈濟雪隆分會正式簽署合作備忘錄，共同制訂大專獎學金，讓來自清寒家庭、經濟壓力沈重或是收入拮据家庭的孩子順利完成高等教育。

拉曼大學校長 拿督尤芳達：「當前學生所面對的經濟壓力，不僅僅局限於學費本身，而是來自整體生活成本持續上升，所帶來的多重的負擔，學生甚至需要通過兼職，或來補貼生活的開銷，在這樣情況下，他們往往需要在專注學業，以及經濟生存之間取得一個平衡，也影響學習體驗的完整性。」

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拉曼大學是一所「由社會而創立，為社會貢獻」的教育機構，堅信全人教育能為社會培養德智兼備的人才，這與慈濟的核心精神不謀而合。

慈濟雪隆分會副執行長 田金香：「現在社會動亂不安，他們把握這個機會，在受教育的時候 能夠安心地讀書，把他們曾經受過幫助的那種力量，學成之後 幫助更需要幫助的人，這樣子的話，就能夠讓善的種子生生不息，就說用教育點亮希望，然後用愛來成就未來。」

由拉曼大學接受獎學金申請，再由雪隆慈濟志工進行家訪和評估。求學期間由雙方共同追蹤學生課業表現，並栽培受惠學生成為一名飲水思源的孩子。

拉曼大學校長 拿督尤芳達：「與此同時 校方也期望，受惠的學生在求學期間，他能夠通過參與慈濟與拉曼大學，所安排的各種各樣的人文活動，志工服務 以及社區關懷的項目，逐步培養起良好的品格，人文的關懷 以及社會的責任感，繼續讓他們成長為皆具專業知識，與社會使命感的優秀青年人才。」

教育為橋，知識為燈，人文素養是路，讓年輕的學子在跨越困境時設定目標、保持希望、堅守正確方向。

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