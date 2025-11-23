馬來西亞推全新社群禁令保護青少年 2026年起未滿16歲無法辦帳號

馬來西亞祭出社群禁令，16歲以下禁止開設帳號，將於2026年上路。（示意圖／Pixabay）

現今社會有許多不同的社群平台，讓每個人能隨時更新近況或知悉朋友動態，但網路上也暗藏不少風險。馬來西亞政府宣布，明（2026）年起全面禁止16歲以下兒童及青少年申請社群帳號，並強調此舉旨在保護未成年族群免受網路犯罪與性掠奪者侵害，同時馬來西亞也成為東南亞首波採取高強度網路年齡限制的國家之一。

根據《星洲網》、《東方日報》等報導，馬國通訊部長法米在出席網路詐騙研討會閉幕儀式期間宣布，內閣已拍板通過新規定，要求所有社群平台不得讓16歲以下用戶開設帳號。法米表示，希望主要社群平台能在明年之前全面配合政策，完成相關技術與審核調整。

法米指出，近年跨年齡層的網路犯罪案件層出不窮，未成年人特別容易成為性掠奪者與詐騙集團鎖定的對象，因此政府認為有必要加強年齡驗證，從源頭降低風險。對此，法米強調，打造安全的網路環境已成為國家重要政策方向。

除此之外，法米進一步說明，除了現行《網路安全法令》與《通訊與多媒體法令》外，政府也正在研究澳洲與其他國家的普遍年齡限制制度，特別是強化執法機制及平台配合度。法米提到，不同國家採用的方式不盡相同，「但我們會尋找最適合馬來西亞的做法，以確保16歲以下人士無法擁有社群帳號。」

其中一項可能採行的措施，為要求社群平台導入eKYC（電子身分驗證）程序，必須使用政府核發的證件，如身分證（MyKad）、護照或 MyDigital ID進行年齡與身分查核。

法米強調，保護兒少網路安全並非政府單方面的責任，也需要監管機構、平台業者以及家長共同合作。他表示，只要各方履行角色，未來馬來西亞的網路環境將不僅快速、覆蓋率高、價格可負擔，更重要的是能讓兒童與家庭安心使用。

據《新海峽時報》報導，這項政策將成為馬國首次針對未成年人設立明確的社群使用年齡門檻，也將使馬來西亞成為區域內少數採行「16歲以下全面禁用社群帳號」的國家。

