馬來西亞推動總理任期上限 制度改革再啟動

根據台泰時報報導，馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）5日表示，政府計劃在今年及明年推動多項制度性改革，其中包括限制總理任期最長為兩屆、合計不超過10年，盼藉此回應社會對反貪腐與改善治理品質的長期訴求。

安華5日在首都吉隆坡向公務員發表談話時指出，內閣將依照執政聯盟於2022年大選時的政見，向國會提出修法草案，明訂總理任期上限。他強調，任何公職都應有合理任期，在完成階段性責任後，交棒給下一代領導人，有助於制度更新與政治穩定。

廣告 廣告

除任期限制外，安華也透露，政府將提案調整總檢察長制度，規劃將「政府最高法律顧問」與「公共檢察官」職權分離。由於現行制度下，總檢察長由總理任命，長期以來被質疑可能影響司法獨立，相關改革被視為回應外界對政治干預的疑慮。

在治理層面，政府也計劃制定監察專員法（Ombudsman Law），強化公共部門透明度，並為民眾提供正式管道，針對行政運作與治理問題提出申訴。同時，資訊公開法亦列入改革清單，目標在於防止政府專案遭濫權操作。

安華於2022年上任時，以反貪腐與制度改革作為主要訴求，但執政以來也面臨外界質疑，認為部分承諾推動進度不如預期。對此，安華表示，政府已持續處理治理缺失與貪腐問題，但也坦言，根除結構性貪腐並非短期內即可完成的任務，需要時間與制度配合。

分析指出，相關改革若順利在國會通過，將對馬來西亞政治制度與行政運作產生長期影響，也被視為現任政府試圖重建公共信任的重要一步。（編輯：許嘉芫）