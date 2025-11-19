馬來西亞揪1.3萬處非法加密貨幣挖礦場所 5年竊346億

記者高珞曦／綜合報導

加密貨幣在全球掀起熱潮，馬來西亞能源部最近證實，該國國家能源有限公司（TNB）在2020年至2025年8月期間，非法進行加密貨幣挖礦，導致損失約46億令吉（約346億元新台幣），甚至影響國家能源供應。

馬來西亞能源部證實，該國國家能源有限公司涉嫌非法加密貨幣挖礦，造成損失46億令吉且危及國家能源供應系統。（示意圖／取自photoAC）

據《路透社》報導，馬來西亞能源部18日向議會提交1份書面答覆，當中提到，馬國國家能源有限公司涉及在2020年至2025年8月進行非法加密貨幣挖礦，能源部也查獲1萬3827處場所疑似涉案。

儘管加密貨幣挖礦在馬國並不違法，但營運者需要遵守政府法規，如登記註冊、環境評估與能源效率審查等，且當地法律限制任何單位竄改電表或是其他竊電行為。

馬國能源部也在這份資料指出，此舉已經危及國家經濟穩定，同時增加公共安全風險，嚴重威脅國家能源供應系統。國家能源有限公司已建立1個資料庫，記錄涉嫌竊電以進行比特幣（Bitcoin）挖礦的業主及承租人資料，且和執法部門合作，盼能遏止非法挖礦。

此外，馬國警方加強取締非法加密貨幣挖礦行為，2025年1月以來，警方突襲掃蕩東南亞多個疑涉非法挖礦的場所，未來能源部也會在配電變電所安裝智慧電表，防堵再發生異常使用電力行為。

