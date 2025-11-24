馬來西亞擬禁16歲以下使用社群媒體 2026年上路
（中央社吉隆坡24日綜合外電報導）馬來西亞計劃自明年起禁止16歲以下青少年使用社群媒體，成為全球越來越多因擔憂兒少安全，而選擇限制其使用數位平台的國家之一。
路透社報導，馬來西亞通訊部長法米（Fahmi Fadzil）昨天表示，政府正在探討澳洲及其他國家針對社群媒體設立年齡限制的相關機制，強調有必要保護青少年免受網路霸凌、金融詐騙和兒童性侵害等在網路上的危害。
馬來西亞當地媒體「星報」（The Star）上傳至網路的影片中，法米告訴記者：「我們希望明年社群媒體平台能遵守政府規定，禁止16歲以下青少年開設使用者帳號。」
社群媒體對兒童健康與安全的影響日益成為全球關注焦點，包括TikTok、Snapchat、谷歌（Google），以及臉書（Facebook）、Instagram及WhatsApp的母公司─科技巨擘Meta Platforms等企業，因被控助長青少年心理健康危機，已在美國面臨訴訟。
在澳洲，社群媒體平台預計12月起依全面性禁令，停止16歲以下用戶註冊的帳號，此舉正受到全球監管單位的高度關注。
法國、西班牙、義大利、丹麥和希臘也在聯合測試一款年齡驗證應用程式（App）原型。
馬來西亞的鄰國印尼今年1月曾表示，計劃設定社群媒體最低使用年齡，但之後頒布較為寬鬆的規定，要求科技平台必須過濾負面內容，並加強年齡驗證措施。
馬來西亞近年來針對社群媒體公司的監管日趨嚴格，以回應所謂有害內容的增加，包括網路賭博及涉及種族、宗教和王室的貼文。
依馬來西亞今年1月起實施的新規，擁有超過800萬用戶的社群平台及通訊服務公司，目前均須取得執照。（譯者：高照芬/核稿：楊昭彥）1141124
