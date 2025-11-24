馬來西亞擬自2026年起「全面禁止」16歲以下青少年使用社群媒體

火報記者 陳銳/報導

馬來西亞政府表示，計劃自 2026 年起禁止 16 歲以下青少年使用社群媒體，並正研究澳洲等國家採用的年齡驗證制度，以尋求最適合的方式保護青少年免受網路霸凌、金融詐騙及兒童性剝削等線上風險。

根據當地媒體《星報》公開的影片，通訊部長法赫米·法齊爾在週日受訪時指出，政府希望明年起各大社群平台能配合政策，全面禁止 16 歲以下用戶申請帳號。他強調，青少年在網路上的暴露風險持續攀升，政府必須採取更積極的防護措施。

馬來西亞政府希望明年起各大平台禁止 16 歲以下申請帳號，因青少年網路風險不斷升高，需更積極防護。圖:istockphoto

全球對青少年使用社群平台的關注近年快速升高。包括 TikTok、Snapchat、Google 以及 Meta（旗下包括 Facebook、Instagram 與 WhatsApp）等公司，均因平台內容可能對兒童心理健康造成影響，而在美國面臨多起訴訟與調查。

在澳洲，社群平台預計於下月開始停用 16 歲以下帳戶，這項更為嚴格的禁令正受到多國監管機構密切觀察。同時，法國、西班牙、義大利、丹麥與希臘等國也正共同測試一款年齡驗證應用程式，希望建立跨國標準。

在東南亞，印尼今年 1 月曾宣稱將設定社群媒體最低使用年齡，但最終僅採取較緩和措施，要求平台加強內容過濾與年齡驗證。相比之下，馬來西亞近年對社群平台的監管力度明顯提高，特別是針對網路賭博、宗教與族群敏感議題及與皇室相關的貼文。

政府強調，新規與即將推動的年齡限制均旨在建立更安全的數位使用環境，保護年輕用戶免受網路風險侵害。