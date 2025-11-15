馬來西亞文化日 大馬生活在臺北

記者劉昕翊／臺北報導

第4屆「2025馬來西亞文化日Hari Budaya Malaysia」昨起為期2日，首次在臺北流行音樂中心文化館與草皮廣場盛大登場，匯聚超過65組馬來西亞與臺灣品牌、30場文化藝術節目、10組臺灣及馬來西亞音樂新秀創作演出、傳統藝術、文化導覽、市集美食與文創攤位，打造最貼近日常、最香氣四溢、最生活化的馬來西亞文化體驗。

3年累積逾7000人參與

馬來西亞文化日自2022年舉辦以來，3年累積超過7千名民眾參加，已成為臺馬交流的年度文化盛事，今年首次到南港舉行，以「Kenduri Warni Warni 一起走進文化萬花筒」為主題，規劃藝術節目、新秀演出等豐富內容。馬來西亞商業及工業協會林智明理事長表示，他們致力於促進臺馬兩地在商業、投資、文化、教育與旅遊的交流，相信真正長久的合作，來自於彼此理解，而文化正是最好的橋梁。

「TAMU大馬風市集」將馬來西亞美食、舞蹈、音樂與市集延伸到戶外草皮，邀集超過65個品牌參與。 （記者劉昕翊攝）

「TAMU大馬風市集」以馬來西亞「席地文化」精神，邀請民眾在草地上席地而坐。（記者劉昕翊攝）