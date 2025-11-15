馬來西亞文化日65組品牌30檔節目兩日不間斷！TAMU大馬風市集 × 美食 × 舞蹈 × 音樂
【記者 陳姿穎／台北 報導】第四屆「2025馬來西亞文化日 Hari Budaya Malaysia」於11月15日(六)至11月16日(日)首次在臺北流行音樂中心文化館與草皮廣場盛大登場。主辦單位馬來西亞商業及工業協會(MayCham Taipei)攜手馬來西亞友誼及貿易中心(MFTC)合辦並首次到南港辦理。今年以「Kenduri Warni Warni 一起走進文化萬花筒」為主題，兩日活動超過65組馬來西亞與臺灣品牌、30場文化藝術節目、10組臺灣及馬來西亞音樂新秀創作演出、傳統藝術、文化導覽、市集美食與文創攤位，今年活動亦獲得臺北市政府文化局與臺北流行音樂中心共同合辦，馬來西亞在台校友會、旅台同學會及臺馬企業單位協辦與支持，打造最貼近日常、最香氣四溢、最生活化的馬來西亞文化體驗。
主視覺設計：檳城設計 × 香料色彩 × 席地文化
馬來西亞文化日自2022年舉辦以來，三年累積超過七千名民眾參加，已成為臺馬交流的年度文化盛事。今年主視覺由來自馬來西亞檳城、現就讀雲林科技大學設計系的郭宇添操刀。他將家鄉五顏六色的檳城街屋意象、香料色系與幾何圖案結合，轉化為象徵多族群融合共存的視覺語言。最常用「千層糕」象徵城市，色層一層壓一層、相鄰卻共生，像馬來、華人、印度與其他族群共同生活的縮影。馬來西亞料理重香料、口味濃厚，椰漿飯、雞飯、咖哩麵、炒粿條，每一道都是「吃一次就愛上」。由旅台同學設計家鄉的活動主視覺，希望今年邀請更多臺灣與大馬朋友一起吃、一起玩，感受馬來西亞的熱情與色彩。
▲馬來西亞「雪蘭莪州舞蹈團 The MBPJ Performing Arts 」來臺，帶來傳統與現代表演
馬來西亞「席地文化」首次登上臺北流行音樂中心！
主辦單位馬來西亞商業及工業協會林智明理事長表示：「我們致力於促進臺馬兩地在商業、投資、文化、教育與旅遊的交流。我們相信，真正長久的合作，來自於彼此理解，而文化正是最好的橋樑。」不只推動企業連結，更投入跨文化推廣，希望讓臺灣看見馬來西亞，也讓在臺的大馬朋友擁有歸屬感與被看見的舞台。第四屆活動結合由雲澗山創意有限公司策劃「TAMU大馬風市集」，以馬來西亞「席地文化」精神，邀請民眾在草地上席地而坐，一邊品嚐道地馬來西亞風味美食，一邊欣賞音樂、舞蹈、皮影戲與展演，在最生活化的情境中感受馬來西亞文化，全區免費入場，邀請民眾與馬來西亞在臺工作生活的同鄉共襄盛舉。
TAMU大馬風市集40+美食文創旅遊品牌馬六甲＆吉隆坡多元直送來台！
今年活動內容多元豐富，由雲澗山創意有限公司策劃的「TAMU大馬風市集」，首次進入臺北流行音樂中心，不僅在文化館展出，更將馬來西亞美食、舞蹈、音樂與市集延伸到戶外草皮。
TAMU在馬來語中意指「相遇、邀請與客人」。今年邀集超過65個品牌參與，包括首次從馬六甲、吉隆坡與檳城文創品牌、旅遊業者，及在臺灣的馬來西亞餐館出攤，包括「馬六甲馬來西亞風味館」、池姊姊新馬泰料理、SEGARASA涼橙桔食、椰蕉小館、野飲、榴槤大哥D.MasKing、大紅花手作坊、東馬沙巴第二家園、直感生活・馬來西亞醬料、Tomoa ともあ，以及馬來西亞十三州咖啡、Jaya Mata Malaysia Knife Gallery刀·展覽館、JOE’S DESIGN等皆首次亮相。排隊名店池先生、寶媽食堂、Uncle Ramly南洋漢堡、偶素馬來妹，及南港老爺行旅Soft Kitchen亦一同場共襄盛舉，並結合中南部人氣店家北上參與，掀起最新一波「馬來西亞排隊美食潮」。
民眾可以席地野餐、喝飲料、聽歌、看舞蹈，以最放鬆的方式走進文化。今年更首次推出三場「文化定時導覽」，讓民眾走訪美食、文創攤位、檳城藝術展覽與文創區，透過故事、語言、歷史與味覺認識馬來西亞。
▲TAMU大馬風市集＿馬來西亞美食_池先生
馬來西亞星光皮影戲X蠟染設計X播棋遊戲X音樂舞蹈X旅遊一次體驗！
演出節目同樣精彩。馬來西亞觀光局邀請馬來西亞「雪蘭莪州舞蹈團 The MBPJ Performing Arts 」來臺，帶來傳統與現代表演； 以科幻結合傳統皮影戲，邀請來自馬來西亞的國際知名與獲獎的皮影戲團隊「Fusion Wayang Kulit」來台演出四場「星光皮影戲」，由創辦人 Tintoy Chuo 與第13代認證皮影大師 Pak Dain 攜手，以傳統吉蘭丹皮影戲為基底，融入星際大戰、DC 超級英雄、日本機甲等現代元素，打造出融合傳統與流行的奇幻世界。另有「馬來西亞蠟染The Malaysian Batik」的傳統與當代設計之美講座，邀請來自馬來西亞蠟染設計品牌Masterpiece by Masrina Abdullah，品牌主理人為馬來西亞的建築師暨蠟染設計師 Masrina Abdullah，致力於將傳統工藝轉化為當代設計語言，以「雙層蠟染技法」聞名，將傳統工藝化為現代設計語言，她的創作榮獲 Piala Seri Endon Award 與 UNESCO-AHPADA Seal of Excellence，多次登上國際時裝舞台。
另有四場馬來西亞傳統遊戲體驗「播棋 Congkak 工作坊」，播棋 Congkak又稱為「沖格」、「鍾格」或「鍾葛」，兩人對弈的遊戲，考驗玩家的策略與心算能力，棋盤主要以長方形為主，兩側各有一大洞，大洞之間有兩排七個小洞，可以放入棋子，除了現代一些播棋附有塑料棋子之外，棋子也可以用小石頭、彈珠、種子、貝殼等物品取代。今年首次推出藝術展，由檳城旅臺藝術家陳鎰森的創作展覽《Our Island 我們的島》，以光影、畫布與記憶書寫家鄉。還有「众擊坊」手碟與「南方節奏手鼓」演出！兩日活動也邀請臺灣與馬來西亞10組創作歌手輪番席地演唱，讓民眾在草地上吹著風、品美食、看表演，用最大眾、最自然的方式走進馬來西亞文化。
馬來西亞文化日吃好、逛好、看好戲！現場消費滿額抽企業好禮！
馬來西亞觀光局為推廣「2026馬來西亞旅遊年」，活動期間，有旅遊業者推出「馬來西亞旅遊小學堂！有獎徵答活動」。活動期間，只要現場消費滿300元，不限美食或文創，即可獲得摸彩資格，到文化館一樓服務台現場抽獎，把企業限量好禮帶回家。今年也獲得多家企業贊助支持，包括台灣森那美起亞股份有限公司、群聯電子股份有限公司 PHISON、漢利企業、以樂生物科技、中租控股、 Masterpiece by Masrina Abdullah、 GoodARCH Technology Sdn Bhd、 緯嘉國際股份有限公司、 木春記有限公司、 余仁生股份有限公司、WINEPAK 永百盛酒業、樂比國際有限公司、池先生馬來西亞料理、台灣嘜有限公司、 就在今天有限公司、 南港老爺行旅等企業，共同持續擴大臺馬文化交流能量。
▲檳城旅臺藝術家陳鎰森的創作展覽《Our Island 我們的島》
2025馬來西亞文化日於11月15日至16日每日10:30至19:00舉行，全區免費入場，文化往往不是站在臺上被觀看，而是在草地上一起坐下、一起分享、一起笑的每一刻。今年邀請民眾「席地而坐」，用五感重新認識馬來西亞，感受最Chun、最熱情的馬來西亞文化的熱情與魅力！更多資訊請見《馬來西亞文化日 Hari Budaya Malaysia》官方IG及《TAMU大馬風》IG。（照片主辦單位提供）
