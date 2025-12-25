馬來西亞新住民親子共創雙語繪本 分享東南亞寓言文化

馬來西亞新住民鄭思敏（右）親子共創雙語繪本，分享東南亞寓言文化。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

馬來西亞新住民媽媽鄭思敏然在教養孩子過程中，發現在台灣很少看見東南亞文化的經典寓言故事，因此參與屏東縣政府文化處的社造培力計畫，與孩子一起將東南亞寓言故事共創雙語繪本。

鄭思敏與兩位孩子林秝銨、林奕勝，合力完成中文、馬來語雙語繪本「小猴子與鼠鹿」，以馬來西亞經典寓言角色「鼠鹿」為創作主角，分享東南亞文化與故事，插畫由就讀屏榮高中多媒體設計科的林秝銨繪製。

鄭思敏認為，故事是兒童認識世界的重要窗口，也是培養語文能力、情緒理解與同理心的關鍵工具。母子三人以鼠鹿為主角創作「小猴子與鼠鹿」雙語繪本，鼠鹿在馬來文化中是聰明熱心的象徵，常出現於神話、寓言故事。故事內容是描述頑皮的小猴子常捉弄森林裡其他動物，鼠鹿如何發揮機智改變小猴子的行為。

林秝銨表示，媽媽從馬來西亞帶回一本寓言故事，但這本書只有文字沒有圖像，於是發想可以藉由繪本分享，為將植物、動物畫得更貼近故事內容，她到田裡拍照、上網搜尋資料，從構圖到印製完成花了三個月時間。

文化處指出，繪本已申請國家圖書館編碼，並發送至屏東縣多所圖書館與開設馬來語的學校，成為孩子認識東南亞文化的新閱讀資源。