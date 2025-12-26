馬來西亞旅客為5000美元走私大麻 運毒罪判8年

（中央社記者洪學廣高雄26日電）馬來西亞籍李姓男子為5000美元報酬，與國際毒梟談妥先飛到泰國取得裝有大麻的行李箱，但在入境台灣時遭高雄國際機場海關查獲近20公斤大麻。高雄地院依運毒罪判8年。

高雄地方法院判決指出，在馬來西亞從事客服工作的李男，今年8月間以通訊軟體與暱稱「jackey」及「sky Zheng」等不詳身分人士談妥，由李男前往泰國曼谷代為運輸大麻來台後，交付給不詳成年人，並承諾負擔來回機票、生活開銷等費用，事成再支付5000美元報酬。

廣告 廣告

李男先由「jackey」代訂前往泰國曼谷機票及酒店後，於8月22日自馬來西亞吉隆坡搭機前往泰國曼谷，並於當晚下榻當地酒店，1週後李男依指示前往泰國曼谷機場內某吸菸區，接收藏有38包大麻的行李箱，隨即搭機前往台灣。但在當天下午通關入境時，當場遭財政部關務署高雄關高雄機場分關察覺有異，查扣近20公斤大麻。

高雄地院審理時，李男不但始終坦承犯行，更詳細交代全部運毒流程，法官考量深知悔悟，且其並非居於私運毒品主導地位，也未獲得報酬，又查獲大麻尚未流入市面。據此依運輸第二級毒品罪判處有期徒刑8年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。（編輯：林恕暉）1141226