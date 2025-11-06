馬來西亞旅遊業踩線屏東 體驗山海人文魅力
[NOWnews今日新聞] 為推動南台灣觀光國際化，屏東縣政府特別邀請馬來西亞華人旅遊公會（MCTA）21位業者來台，展開為期6天5夜的踩線行程。活動結合屏東的自然生態、海洋風光、在地美食與宗教文化體驗，讓貴賓親身感受屏東的旅遊魅力，並協助開發適合馬來西亞市場的主題式旅遊產品。
踩線團首日中午抵達高雄，感受城市魅力後即南下恆春，展開一連串精彩行程。行程內容涵蓋墾丁國家森林遊樂區的自然生態之美、車城福安宮與東港東隆宮的宗教文化之旅、大鵬灣單車慢遊、小琉球海洋生態體驗、華僑市場在地美食探索、三地門部落原民文化體驗、勝利星村歷史風貌巡禮，以及大花玫瑰休閒農場的農村慢遊體驗等，豐富多元、精彩可期。
屏東縣政府表示，此次踩線活動不僅深化馬來西亞業者對南台灣觀光資源的了解，也為雙方合作開發旅遊商品奠定良好基礎。多位業者表示，屏東擁有山海並存的自然景觀、獨具特色的文化與友善的旅遊環境，具備吸引東南亞遊客的高度潛力。
縣府強調，未來將持續與高雄市政府合作，透過國際踩線與聯合行銷活動，推廣「高屏觀光品牌」，強化國際能見度，讓更多海外旅客認識南台灣、愛上屏東與高雄的獨特魅力。
