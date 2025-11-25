馬來西亞暴雨成災！7州急撤1.5萬人 泰、越也遇洪水釀多死

馬來西亞連續多日暴雨，當地7個州遭遇洪災，造成超過1.5萬人被迫撤離。至於中南半島，也受到洪水襲擊，泰國南部有將近200萬人受到影響，是當地城市「合艾市」數十年來，遇到最嚴重的洪災。而越南中部的洪災，則造成將近百人死亡，還一度有120萬戶家庭停電。

泰國南部「宋卡府」受到洪水襲擊，洪水淹過轎車車頂。馬來西亞、越南也發生連續多日的暴雨釀災。（圖／達志影像美聯社）

東南亞地區近日遭遇嚴重洪災，多國陷入水患危機。馬來西亞連續多日暴雨，導致7個州受災，超過1.5萬人被迫撤離家園。泰國南部宋卡府合艾市遭遇數十年來最嚴重洪災，近200萬人受到影響，水位一度淹至一層樓高。越南中部的情況更為嚴峻，洪災已造成近百人死亡，120萬戶家庭曾經停電，道路被沖斷，居民生活陷入困境。

廣告 廣告

馬來西亞近期遭受連續多天的暴雨侵襲，造成當地7個州嚴重受災。洪水淹沒街道，許多地區水位已超過成人胸口，民眾只能艱難地在水中行走。知名旅遊勝地姆魯國家公園因強降雨甚至出現小瀑布景象。馬來西亞當局表示，每年10月至隔年3月，該國東部經常發生洪災，造成數萬人流離失所。目前已有超過1.5萬人被迫撤離家園。

泰國南部同樣遭受嚴重水患，特別是宋卡府的合艾市，當地已出動橡皮艇進行救援工作。洪水使街道和周邊店家全部泡在水中，水位一度高達近一層樓。央視報導指出，合艾市正在進行疏散工作，但仍有不少遊客和居民被困。這場洪災影響了將近200萬人，當局已下令周邊居民盡快撤離，因為這是合艾數十年來遭遇的最嚴重洪災。

越南中部地區的災情更為嚴重。越南媒體VTV報導，救援班機正前往受淹水最嚴重的地區，包括多樂省等地。此次洪災已造成當地將近百人死亡，市容殘破不堪，洪水甚至沖斷道路，一度有120萬戶家庭停電。一位災區民眾表示，房子裡的一切都被毀了，什麼都沒剩下，現在基本上一無所有，想吃東西還得向別人要一包泡麵。

根據越南當地統計，今年1月到10月，洪水等自然災害在越南已經造成279人死亡或失蹤，經濟損失超過20億美元，相當於620億新台幣。這些災情反映了東南亞地區面臨的嚴峻氣候挑戰，各國正積極展開救援行動，協助受災民眾度過難關。

更多 TVBS 報導

3天降雨近600mm 泰國南部暴雨、重創臺商

成功不必「五子登科」！ 東南亞「不婚族」崛起 戀愛不確定關係

馬太鞍溪又暴漲！ 泥流湧明利村 民宅漂走

10m浪．14級風！ 「海鷗」登陸越南中部 菲律賓防鳳凰颱風

