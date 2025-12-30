馬來西亞板麵辣椒驗出致癌物 日本草莓農藥超標違規

「揚秦國際企業股份有限公司」自馬來西亞進口1批板麵辣椒，檢出禁用的致癌農藥環氧乙烷，須在邊境退運或銷毀。（食藥署提供）

食藥署今天（30）公布邊境檢驗食品不合格資訊，3批日本鮮草莓檢出農藥殘留，逾1300公斤產品須在邊境退運或銷毀。另有1批馬來西亞進口板麵辣椒，檢出禁用的致癌農藥環氧乙烷，進口業者為「揚秦國際企業股份有限公司」，旗下有麥味登、炸雞大獅、檳城煎蕊等知名品牌。

食藥署每周例行公布邊境檢驗食品資訊，本周共有18項不合格產品，其中有3批自日本輸入的鮮草莓，在邊境檢出殘留農藥不合格，必須退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，其中2批是由「東和水果有限公司」輸入，分別檢出殘留農藥滅派林1.1 ppm及1.3 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑滅派林容許量為1.0 ppm。

第3批是由輸入業者「廣青有限公司」報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥賽芬蟎2.9 ppm、因得克0.07 ppm及Nitenpyram 0.03 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0 ppm；殺蟲劑因得克以其他(蔬果類)＊0.01 ppm為法規容許值；殺蟲劑Nitenpyram為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01 ppm。

劉芳銘說明，近半年受理日本的鮮草莓報驗158批，檢驗不合格6批，不合格率為3.8％，檢驗不合格原因為殘留農藥不合格。食藥署已從112年6月1日起至115年5月31日止，在邊境針對日本的鮮草莓採監視查驗，抽驗比例為100％。

另外，由「揚秦國際企業股份有限公司」報驗輸入的馬來西亞板麵辣椒，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.1毫克。劉芳銘說明，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限每公斤0.1毫克。

這批產品共16公斤，在邊境必須退運或銷毀。劉芳銘說，食藥署針對該業者在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20％至50％。

