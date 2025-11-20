馬來西亞汛期戒慎 救災船守護校園

馬來西亞吉蘭丹道北縣，去年11月發生嚴重水患，慈濟志工前往災區發送物資。時隔一年，志工再訪，為兩所學校送來兩艘救災船。因為當地位處低窪地區，每逢雨季，這兩所學校都得飽受水災之苦。

綁著紅色彩球的兩艘救災船，出現在校園裡，看著很特別，這是慈濟志工為地處低窪的，「直落遮令國小」及「森邦岸國小」，準備的禮物。

慈濟志工 王湧式：「因為現在是11月了，所以我們也是很緊張了，吉蘭丹的雨季就要到來了，所以我們就盡快地把船，送給他們(校方) 如果有水災，他們就可以用到這個船了。」

志工的未雨綢繆，是因為去年的11月，吉蘭丹道北縣就曾遭遇洪災，因此今年把防災工作提前。

森邦岸國小校長 瑪尼贊：「這船可以用作巡邏之用，(去年)水災發生時，我們(師生)，都無法來到學校，只有保安人員住在學校，所以保安可以利用船，來巡邏學校，如果未來真的又有水災發生，也可以用來搶救，社區裡有需要的受災民眾。」

一艘船，承載的不只是防災和救災的功能，還有人與人之間的關懷。

直落遮令國小校長 紮姆立：「對我而言 (這艘船)就像是，月亮掉進懷裡(意外的幸福)，並且是我期待已久的(禮物)，慈濟為我們送來了一艘船，讓直落遮令的村民，特別是直落遮令國小都很高興，即將到來的雨季，希望能幫到大家。」

除了救災船，志工也帶來了雙語靜思語。讓一句句智慧好話，跨越種族和語言的界限，在校園傳播開來。

