馬來西亞法院裁定 前首相納吉濫權罪名成立

馬來西亞前首相納吉被法院裁定，濫權罪名成立，已經被判6年徒刑的他，刑期可能還會繼續往上加。

外電報導，馬來西亞前首相納吉，今（26）日被法院裁定「濫用職權」罪名成立，法官表示，納吉在擔任馬來西亞首相期間，捲入主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）的貪腐醜聞，導致數十億美元從已停運的主權財富基金中被掠奪一空。

法新社報導，納吉在2018年敗選下台之後，就被控4項濫用職權罪和21項洗錢罪，這些指控與納吉的貪腐醜聞有關。納吉的貪腐醜聞，引發了包括美國在內的多個國家，啟動調查，也大大損害了馬來西亞的國際形象。

納吉在與「一馬發展公司」基金相關的另一起案件中被判處6年監禁，目前正在服刑。隨著他的案件一一被判決，他的刑期可能還要數年、數年地往上加。