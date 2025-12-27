馬來西亞法院重判前首相納吉！一馬醜聞再添15年刑期

馬來西亞前首相納吉（中）。（圖／達志／美聯社）

馬來西亞法院於26日ㄒ宣判，因非法盜用國家基金「一個馬來西亞發展有限公司」（1Malaysia Development Berhad，1MDB，簡稱「一馬公司」）數十億美元，而入獄的前首相納吉（Najib Razak）在全部25項指控中被判有罪，另加判15年徒刑。

馬來西亞高等法院裁定，72歲的納吉在4項濫用職權與21項洗錢罪名中，均扮演了直接且關鍵的角色。判決指出，約23億令吉的資金透過其個人銀行帳戶流動，與其在執政期間濫用權力、掏空主權財富基金之間，存在清楚而可追溯的因果關係。

審理本案並宣判的法官塞克拉（Collin Lawrence Sequerah）表示，量刑時已全面考量公共利益、嚇阻效果，以及被告的從政背景與公共服務年資。

依判決內容，納吉在濫用職權部分，每項判處15年徒刑；洗錢部分，每項判處5年徒刑，所有刑期同時執行。此外，法院另對其處以114億令吉罰金，若無法繳清，將額外入獄10年，並命其歸還20.8億令吉洗錢所得，否則還可能再面臨最長2年的監禁。

目前正在加影監獄（Kajang Prison）服刑的納吉，因另1宗涉及1MDB前子公司案件而獲減刑至6年，且已服刑過半。依法院裁定，新的刑期將在完成現有刑期後才開始計算。透過律師阿卜杜拉（Muhammad Shafee Abdullah），納吉已表明將提出上訴，並聲稱此舉並非逃避責任，而是捍衛法治與憲政秩序。

在長達7年的審理過程中，辯方始終主張相關資金為來自沙烏地阿拉伯的合法政治捐款，並指納吉遭在逃金融人士劉特佐（Low Taek Jho，Jho Low）欺騙。

然而，法院明確指出，證據顯示2人之間存在緊密而持續的合作關係，劉特佐實際上在1MDB的運作中，充當納吉的代理人或中介。法官更直言，納吉布試圖切割與劉特佐的說法，在大量證據面前顯得蒼白無力，其未舉報行為等同於默許。

判決亦回顧納吉的政治生涯。他出身顯赫，為馬來西亞第2任首相敦拉薩克（Abdul Razak Hussein）之子，23歲即踏入國會，歷任副部長、州首長與國防部長，並於2009年成為首相。法院指出，正因其豐富的政治與行政經驗，更不可能對相關不法行為一無所知。

1MDB醜聞自2015年爆發以來，已被美國調查人員估計涉及超過45億美元的資金遭挪用，部分款項流向紐約與洛杉磯的豪宅、超級遊艇與世界級藝術品，甚至被用來資助電影《華爾街之狼》（The Wolf of Wall Street）。

在國際追查下，相關資產陸續被查扣或返還，馬來西亞政府也透過與高盛集團（Goldman Sachs）等金融機構和解，追回超過200億令吉。

這起案件不僅終結了「國民陣線」（Barisan Nasional）長達60年的執政，也深刻改變馬來西亞的政治版圖。對許多民眾而言，1MDB不只是貪腐案件，更象徵在生活成本上升之際，權力菁英與一般人民之間日益擴大的落差。

儘管納吉布去年曾公開為醜聞道歉，並否認直接責任，但隨著司法判決接連落定，這位馬來西亞史上首位入獄的前首相，已難再與1MDB醜聞切割。

