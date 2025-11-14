馬來西亞視帝搏命《解碼》 謝佳見危險戲親自上陣拒用替身

謝佳見在《解碼》中詮釋人性在崩潰邊緣的掙扎與脆落。（獨具慧眼文創＆Enjoy TV提供）

台灣、馬來西亞合作的愛情懸疑犯罪電影《解碼 Ten Chances》將於21日全台正式上檔，並於12月4日於馬來西亞接力上映，男主角謝佳見劇中有不少危險場面，但他都堅持不用替身，親自上陣，他坦言：「當下確實會害怕，但一想到觀眾的眼睛，就覺得一定要自己來，真實的情緒是替身無法複製的。」

《解碼》由馬來西亞導演周學立自編自導，結合懸疑、愛情與犯罪元素，以緊湊的節奏與層層反轉的劇情，一場突如其來的車禍，打破了命運的軌跡；一支無法解開的手機，隱藏著愛與背叛的真相！帶領觀眾一步步揭開真相背後的人性密碼，為觀眾打造出視覺與心理雙重衝擊的觀影體驗。

台灣、馬來西亞國際合拍的電影《解碼》由謝佳見、黃詩棋、葛兆恩、李興文、唐從聖、鄭平君等人，並邀請到金馬獎攝影師陳志軒擔任攝影指導，吳震亞演出並擔任動作指導。導演兼編劇周學立表示，創作過程充滿挑戰。主要取景於台灣頭城與新竹尖石鄉，拍攝期間劇組在尖石山區溫泉取景。為打造真實的情境，更在山區斥資打造象徵「愛與承諾」的求婚樹，透過台灣山林美景映照人性真實與情感矛盾。

馬來西亞視帝謝佳見在片中飾演一名深陷愛情與金錢慾望糾葛的座艙長。他以極具層次的內斂，詮釋人性在崩潰邊緣的掙扎與脆弱。所有危險場面皆親自上陣。其中一場在半夜在尖石鄉拍攝的山坡追逐戲，因為場地陡峭，加上深夜露水導致地面濕滑不堪，危險性極高。為確保演員安全，導演早已安排專業武術替身待命，並與動作指導反覆走位演練，做足萬全準備。不過拍攝時，謝佳見在了解動線後，擔心畫面銜接會出現穿幫，主動向導演請纓，堅持親自上陣。他坦言：「當下確實會害怕，但一想到觀眾的眼睛，就覺得一定要自己來，真實的情緒是替身無法複製的。」

更令人捏把冷汗的是，原定的「跑下山坡」計畫因路面過於濕滑而難以執行。謝佳見臨機一動，當場改為更符合現實情境的「屁股滑行」下山。而攝影師陳志軒為了捕捉這珍貴的第一視角，也毫不猶豫地手持攝影機，跟著他一路衝下陡坡，兩人驚險萬分的默契配合，敬業表現獲得所有工作人員的熱烈掌聲。

女主角黃詩棋是古天樂公司簽約的藝人，曾連續4年入選「全球百大美女」，她在片中遊走於真實與謊言之間，展現極具張力的內心戲。葛兆恩挑戰顛覆形象，飾演一名嫉妒心強、渴望被父親看見的年輕人，劇中多場動作戲展現他過往的舞蹈功底。3位資深演員李興文、唐從聖、鄭平君對戲火花四射，飆戲欲罷不能讓導演無法喊卡。

吳震亞飾演反派角色，更為角色刺青、全裸入戲於溫泉場景中，展現強烈的戲劇張力。兩位電影新秀葛宸羽與馬來西亞演員葉周權，分別飾演菜鳥空姐與空少，挑戰多場動作戲。游書庭與馬來西亞武術國手藍信耀的亮眼演出，也為整體劇情增添多重層次。11位主要演員共同為「解碼」構築出一場關於信任與背叛、貪婪與偽善的心理迷局。《解碼》將於 11月18日舉辦首映口碑專場，限量開賣。

