馬來西亞進口辣椒邊境檢出致癌農藥
[NOWnews今日新聞] 食藥署今（30）日公布最新邊境檢驗不合格品項，包括連鎖餐飲品牌母公司「揚秦國際企業股份有限公司」自馬來西亞進口的「板麵辣椒」檢出農藥環氧乙烷，依規定不得檢出，須退運或銷毀。另外，日本進口的「鮮草莓」也因農藥超標須依規定退運或銷毀。
食藥署公布最新邊境查驗不合格品項，總計18項，包括日本進口的鮮草莓、蜜柑；還有中國進口的「砂仁」、紅辣椒粉、苦瓜籽等，皆因農藥殘留含量不符規定須退運或銷毀。
食藥署北區管理中心主任劉芳銘提到，1批由輸入業者「揚秦國際企業股份有限公司」報驗的馬來西亞板麵辣椒，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.1毫克，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限每公斤0.1毫克。此批馬來西亞的板麵辣椒總計16公斤邊境須退運或銷毀。
食藥署針對「揚秦國際企業股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。
另外，此次也有3批自日本輸入的鮮草莓，在邊境檢出殘留農藥不合格，總計須退運銷毀1327.05公斤；有2批輸入業者「東和水果有限公司」報驗的日本鮮草莓，分別檢出殘留農藥滅派林1.1 ppm及1.3 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑滅派林容許量為1.0 ppm。
劉芳銘說，輸入業者「廣青有限公司」報驗的日本鮮草莓則是檢出殘留農藥賽芬蟎2.9 ppm、因得克0.07 ppm及Nitenpyram 0.03 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0 ppm；殺蟲劑因得克以其他(蔬果類)*0.01 ppm為法規容許值；殺蟲劑Nitenpyram為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01 ppm。
食藥署統計近半年，從今年6月22日至12月22日止，受理日本的鮮草莓，報驗158批，檢驗不合格6批，不合格率為3.8%，檢驗不合格原因為殘留農藥不合格。食藥署已經從112年6月1日起至115年5月31日止，在邊境針對日本的鮮草莓採監視查驗，抽驗比例為100%。
肺癌個案數創5年新高！男性大腸癌仍居首位 女性乳癌21年第一
40歲女手臂壯一圈！醫驚：不是二頭肌 巨大腫瘤超過10公分
三總營養部「青蔥」驗出農藥超標！北市抽驗蔬果5件違規
