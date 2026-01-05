馬來西亞首相安華提議限制任期 掌權不得超過10年

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今（5）日宣布一系列改革措施，其中包含將首相任期限制為兩屆、最多10年，以兌現他在競選期間提出的承諾，希望能夠藉此重新贏得選民支持。

據《路透社》報導，馬來西亞計劃在今、明兩年實施一連串的體制改革，首相安華在對公務員發表的演講中表示，政府將向議會提交一項法案，把首相任期限制在最多10年。安華說，「每個人都有任期限制，如果設定任期，讓首相在這段時間充分地履行工作，就能將最好的職務移交給下一代」。

安華也提到，由於馬來西亞總檢察長是由總統任命，因此其獨立性經常受到質疑，引發人們對司法程序受到政治干預的擔憂，因此國會本月召開今年第一次會議時，還將提交一項法案，把總檢察長和檢察官的職權分開。另外，政府還計劃引入監察專員法，以加強公共部門的透明度，為人民提供對於政府治理情形的正式投訴管道。

安華身為「希望聯盟」的領袖，在2022年以反腐敗為競選綱領當選為第10任首相，但上任後持續面臨未履行改革承諾的指責，他對此無奈感嘆，政府一直在努力解決治理問題和消除貪污腐敗，但要根除系統性腐敗確實是一項艱難的挑戰。

責任編輯／馮康蕙

