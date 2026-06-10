馬來西亞首相安華訪日與高市簽訂20年LNG供應協議 強化安全與稀土合作

大馬首相安華（左）10日在東京，與日本首相高市早苗進行會談，達成強化在多個領域合作的共識。（法新社）



馬來西亞首相安華10日在東京，與日本首相高市早苗舉行會談，有鑑於中國近年來在印太區域海上軍事威脅不斷上升，且伊朗戰爭嚴重威脅能源與經濟發展，雙方達成強化在包括安全、能源以及稀土等領域合作的共識，並且簽署了長達20年的液化天然氣供應協議。

日本、大馬首相會面 安全議題成為首要聚焦重點

彭博報導指出，在聯合記者會中，高市早苗表示日本與馬來西亞「對於防衛能力的重要性有共同的認知，尤其是針對海事安全」，因此未來兩國將會持續舉行聯合軍演，探討日本進一步向大馬提供軍事裝備的可能性，她也表示東京已在去年，向吉隆坡提供了1艘潛水支援船（diving support vessel），以及包括無線電收發器在內等裝備。

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安華（Anwar Ibrahim）則在談話中，強調日本所提出「自由開放的印度太平洋」（FOIP）倡議的重要性，指出該倡議目的在透過經濟與外交往來，強化區域內志同道合國家之間的聯繫，因此傳達持續支持該倡議的立場，同時他也宣布馬來西亞國家石油公司（Petronas）已和日本捷熱能源（JERA）公司簽署了一份長達20年、自2028年起每年供應200萬噸液化天然氣（LNG）的協議。

簽署長達20年LNG供應協議 展現兩國之間高度信任與合作關係

安華盛讚這份協議「是一項非凡的成就，也是兩個偉大且友好國家之間高度信任與合作關係的具體展現」；報導指出，日本進口的液化天然氣之中，有將近15%仰賴馬來西亞的供應，是除了澳洲之外占比最高的國家，由於伊朗戰爭爆發使荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）交通受阻，導致日本有超過6%的LNG供應不穩，使來自其他地區的能源供應更形重要。

除了安全以及能源合作提升之外，高市也指出日本和馬來西亞之間，將會進一步強化關鍵礦物的供應，報導指出，馬來西亞擁有除了中國以外，全球最大的稀土加工廠，並且仍在持續推動能力與效率的改善與精進，藉此擴大產品的品質以及產能。

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