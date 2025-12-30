馬來西亞「板麵辣椒」檢出致癌農藥！ 上千公斤日本草莓也出包 5

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

食藥署今（30）日公布最新一波邊境查驗不合格名單，其中連鎖早餐品牌麥味登母公司「揚秦國際企業股份有限公司」自馬來西亞進口一批「板麵辣椒」，檢出國內禁用、有致癌疑慮的農藥環氧乙烷，依規定必須全數退運或銷毀；同時還有三批日本進口的「鮮草莓」檢出農藥違規，總重超過1327公斤，同樣必須退運或銷毀。

食藥署上午公布有18項邊境查驗不合格名單，包括有羅馬尼亞的新鮮白松露、日本的鮮哈蜜瓜及鮮草莓、法國的乾燥羊肚蕈、印尼的白胡椒原粒、越南的速食麵、中國的桂花等，分別被檢出有農藥、重金屬違規。

廣告 廣告

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，本次有一批由輸入業者「揚秦國際企業股份有限公司」報驗的馬來西亞「板麵辣椒」，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.1毫克，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限每公斤0.1毫克。這批總重16公斤的馬來西亞板麵辣椒在邊境必須退運或銷毀。

劉芳銘說，食藥署也將針對「揚秦國際企業股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另外，食藥署此次也檢驗到3批自日本輸入的鮮草莓，在邊境檢出殘留農藥不合格，必須退運或銷毀。

劉芳銘指出，第1批及第2批是由輸入業者「東和水果有限公司」報驗的日本鮮草莓，分別檢出殘留農藥滅派林1.1ppm及1.3ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑滅派林容許量為1.0ppm。

劉芳銘說，第3批是由輸入業者「廣青有限公司」報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥賽芬蟎2.9ppm、因得克0.07ppm及Nitenpyram 0.03ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0ppm；殺蟲劑因得克以其他（蔬果類）0.01ppm為法規容許值；殺蟲劑Nitenpyram為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm。

劉芳銘表示，近半年來，從6月22日至12月22日止，食藥署受理日本的鮮草莓，報驗158批，檢驗不合格6批，不合格率為3.8%，檢驗不合格原因為殘留農藥不合格。食藥署目前在邊境針對日本的鮮草莓採監視查驗，抽驗比例為100%，將持續至115年5月31日止。

揚秦國際企業股份有限公司回應，該批原料來自馬來西亞的「板麵辣椒」，主要是使用於旗下品牌的「檳城煎蕊」，但該批原料在邊境即因檢驗不合格被海關查扣，因此，並未流入餐廳使用。

馬來西亞「板麵辣椒」檢出致癌農藥！ 上千公斤日本草莓也出包 7

照片來源：食藥署提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

「肺癌」新發人數五年新高！ 一年大增2004人增幅破紀錄

每3分48秒1人罹癌 十大癌症「肺癌」又奪冠！罹癌人數大增7758人

【文章轉載請註明出處】