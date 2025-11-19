馬來西亞：非法加密貨幣挖礦5年偷走11億美元電力
（中央社吉隆坡19日綜合外電報導）根據馬來西亞能源部向國會提交的書面答覆，自2020年以來，馬來西亞電力公司因非法加密貨幣挖礦造成11億美元的電力損失，這類盜電行為對「國家能源供應系統構成嚴重威脅」。
法新社報導，馬來西亞能源及水務轉型部昨天向國會提交書面答覆，文中指出，全國電力供應商—國家能源有限公司揭露13827處涉嫌作為非法加密貨幣挖礦中心的場所。
文中說：「這些活動不僅威脅使用者安全，也危及國家經濟穩定、增加公共安全風險…並對國家能源供應系統構成嚴重威脅。」
在馬來西亞，加密貨幣挖礦本身並不違法，但營運者必須遵守政府法規，包括登記、環境評估與能源效率審查。
能源及水務轉型部表示，國家能源有限公司已建立資料庫，記錄涉嫌盜電來進行比特幣（Bitcoin）挖礦的業主與承租人資料，並正與執法部門合作遏止非法挖礦。
馬來西亞警方也加強對非法挖礦的取締，自今年1月以來已在全國多處疑似場所展開突襲行動。
國家通訊社馬新社（Bernama）報導，警方掃蕩非法加密貨幣挖礦，兩週前在馬來西亞北部逮捕8名男子，並在行動中查獲比特幣挖礦機以及四輪驅動車輛。（編譯：嚴思祺）1141119
