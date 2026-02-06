馬來貘寶寶「莉姆路」長大了！園方曝光最新動態

2024年7月出生的馬來貘「莉姆路」已滿1歲半，近來台北市立動物園更新牠的近況，透露「莉姆路」正在學習獨立生活，日常會出現些許「少年貘」的叛逆感，而在戶外活動時仍然展現出小朋友般的充沛活力，歡迎民眾經過穿山甲館門口的馬來貘活動場時，可以趁機觀察「莉姆路」的動態。

（圖片取自／台北市立動物園）

台北市立動物園表示，熱帶雨林區的雄性馬來貘「莉姆路」，在去（2025）年底時已搖身一變，從小時候的西瓜斑點花紋變為黑白分明的「時尚貘」，體型和體重也追上媽媽「貘莉」。由於馬來貘在野外通常獨居為主，因此大約在去年11月底，園方便開始試著「莉姆路」學習獨立生活；與媽媽「貘莉」分群後，「莉姆路」目前邁向獨自生活的階段，雖然剛和媽媽分開時偶爾會有些焦慮、慌張，但只要有蔬菜或樹葉可以吃，就能即時安撫心情，後續獨自活動的適應狀況也日趨穩定。

（圖片取自／台北市立動物園）

不過根據保育員的觀察，「莉姆路」獨立生活後，訓練時的配合度稍有降低，展現出如同「少年貘」般的叛逆感，讓保育員需要多花些心思和動物培養關係、重新調整適應。

（圖片取自／台北市立動物園）

此外，「莉姆路」最近剛好是換牙的時期，在戶外活動時仍然展現小朋友般的充沛活力，時而下水游泳，有時還會將前肢搭在仿岩上，探索取食活動場高處的植栽，對此園方也鼓勵民眾，若是經過穿山甲館門口的馬來貘活動場，可以來看看「莉姆路」是否正蹦蹦跳跳在外活動，趁機觀察「莉姆路」的動態。

（圖片取自／台北市立動物園）

（圖片取自／台北市立動物園）

撰稿：吳怡萱



