馬來貘「莉姆路」1歲半 北市動物園：開始叛逆了

（中央社記者陳昱婷台北6日電）已逝馬來貘「貘克」與「貘莉」的兒子「莉姆路」已滿1歲半，台北市立動物園今天更新牠的近況，表示牠正在學習獨立生活中，訓練時的配合度也有點降低，出現少年般的叛逆感。

「莉姆路」出生於113年7月15日，爸爸「貘克」來自捷克布拉格動物園，還未見到孩子出生就因急性肺水腫離世。「莉姆路」名字來自徵名票選活動，提案的台北市立動物園當時說明，是聯想於日本輕小說主角名字，期許牠過著無憂無慮的生活、成長為域外保育生力軍。

動物園今天透過新聞稿表示，隨著「莉姆路」逐漸成長，保育團隊順應馬來貘天生習性，去年底開始讓牠練習獨立生活。剛開始確實偶爾出現慌張的反應，但只要得到蔬菜等食物安撫，「莉姆路」就會展現「吃貨」本色，心情平靜下來。

動物園表示，1歲半的「莉姆路」已完全換上成年個體的黑白外衣，體重也追上媽媽「貘莉」，偶爾仍會像小朋友般在戶外活動場蹦蹦跳跳，有時又展現少年的叛逆感，不完全配合保育員的日常醫療與親近訓練，讓保育員傷腦筋。

動物園表示，這陣子對「莉姆路」和保育員來說都是需要互相調適的新階段，邀請旅客造訪動物園時不妨前往穿山甲館門口的馬來貘活動場觀察。（編輯：李錫璋）1150206