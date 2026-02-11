馬來迎吉！謝國樑赴基隆市場發「1元紅包」 諧音添喜氣

基隆市長謝國樑（中）11日上午赴信義市場發放1元紅包，向民眾及攤商拜早年，並祝願新年快樂。（張志康攝）

農曆春節將近，基隆市長謝國樑11日上午赴基隆市信義市場及仁愛市場發放2026年的1元紅包給市民，並向市場攤商及採買年貨的市民提前拜年。謝國樑表示，希望能透過紅包，祝願市民能夠過個好年、新年快樂。

基隆市政府每年都會製作新春1元紅包及年度春聯，並於年前發送給市民，希望能夠與民眾共同慶賀新的一年到來。今年的春聯設計別具巧思，首度將國、台語的諧音趣味融入祝福之中。「馬來迎吉」不僅在字面上祝福市民朋友福運盈滿、吉星高照，若以台語讀音，更蘊含了「要來贏錢」的富足寓意。

今年的紅包除了有可愛的小馬陪伴大家喜迎新年，封面標語「2026 Horse發生」更別出心裁地取自「好事發生」的諧音，且紅包封面特別設計為可拆卸式，拆卸後即可轉化為創意杯墊，讓這份祝福能融入市民的日常生活，充分結合了生活美學與實用性。

謝國樑表示，今年的1元紅包象徵活力、希望與向前奔馳的力量，結合創意巧思與新年祝福，期盼透過這份小小心意，陪伴市民迎接嶄新的馬年，讓好運天天相隨、好事接連發生。

11日上午，謝國樑在市府產業發展處長蔡馥嚀及多位議員陪同下，向一早守候的攤商與鄉親逐一問候、拜早年，親手送上紅包，市場內洋溢濃厚的節慶喜氣與人情溫度。

隨後，謝國樑馬不停蹄前往仁愛市場，沿途受到民眾熱情歡迎，不少市民開心合影留念、互道恭喜，為市場增添滿滿年節氛圍，也讓市民在忙碌的採買行程中，感受到市府滿滿的新春祝福。

