馬俊麟消失台八2年有工作了！感觸深「有愛的人在一起就是家」

馬俊麟（左）在《人生只租不賣》和陳姸霏有不少對手戲。（公視台語台提供）

馬俊麟從2024年初《愛的榮耀》被賜死下車後，消失2年專注在美術繪畫，開起個人畫展，他新作在公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》特別演出，飾演剛出獄的房東兒子，看似凶神惡煞的流氓，實則有顆柔軟的心，滿滿洋蔥，堪稱播出至今最強催淚彈。

馬俊麟將在第8集驚喜登場，扮演和母親有心結的田家揚，出獄後接手媽媽生前以佛心價出租的學區房，馬俊麟回憶過去租屋經驗，自認幸運都遇到暖房東，「我第一次租屋是大學，遇過房東人都蠻好的，像現在的工作室也是10幾年都沒有漲過房租，感謝房東，遇到好房東是上輩子修來的福氣。」

馬俊麟在《人生只租不賣》回到老家，劇情藏洋蔥。（公視台語台提供）

劇中田家揚一心只想解約賣屋，角色踏進久違的遺屋，揭開田媽媽深藏多年的母愛與思念，充滿洋蔥的情節，為本劇帶來新淚點。他表示：「前面調性比較輕鬆詼諧幽默，這集比較沉澱下來，人生總會有很多遺憾，會有很多圓滿和不圓滿，劇本很打動我，當時拍攝是第一次進到房間，立刻就很有感觸，感謝導演和工作人員的幫忙。」談起家的定義，他也有感表示：「只要彼此有愛的人在一起在同個空間，就是家。」

《人生只租不賣》是台灣首部以「房管」為題材的台語劇集，透過租屋故事，重新定義對房屋與家的想像。本劇除了親情、友情，愛情線也是一大看點，上週播出幸琪（陳姸霏 飾）和程軒（黃河 飾）雙雙掛病號，一個發燒一個食物中毒，兩人互相照顧下好感也悄悄萌芽，其中一場幸琪在車上發燒想喝蘋果牛奶的撒嬌戲碼，更讓不少觀眾看了超心動。

陳姸霏默默照顧黃河，兩人感情更進一步。（公視台語台提供）

黃河透露當天拍攝其實是大挑戰，因為有個鏡頭是幸琪看程軒的視角，導演特別強調：「程軒看起來一定要帥，要非常帥。」他當下簡直壓力爆表，「要在自然動作中，精準傳達出讓對方心動的感覺，我們微調了很久，希望有讓觀眾感覺到空氣中的粉紅泡泡。」倒是陳姸霏一直很認真在喝蘋果牛奶，喝完一整罐攝影師提醒「不用喝完」才恍然大悟。

本週兩人情感將持續升溫，一起為共同繼承的豪宅找租客，沒想到轉換成「房東」立場，反而開始東挑西嫌，連房客的學歷也要「揀東揀西 （挑三揀四）」，導演王逸鈴笑說自己也曾找房子宛如面試的經驗，她回憶：「那間房子是頂樓加蓋，一到現場發現很多人一起看房，很像逛展覽，後來房東一個一個在小房間面談大家，還要給名片被問問題，真的太瘋狂。」《人生只租不賣》全劇12集，每周日晚間8點公視台語台首播，每周播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

