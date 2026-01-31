馬俊麟消失台八2年有工作了！感觸深「有愛的人在一起就是家」
馬俊麟從2024年初《愛的榮耀》被賜死下車後，消失2年專注在美術繪畫，開起個人畫展，他新作在公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》特別演出，飾演剛出獄的房東兒子，看似凶神惡煞的流氓，實則有顆柔軟的心，滿滿洋蔥，堪稱播出至今最強催淚彈。
馬俊麟將在第8集驚喜登場，扮演和母親有心結的田家揚，出獄後接手媽媽生前以佛心價出租的學區房，馬俊麟回憶過去租屋經驗，自認幸運都遇到暖房東，「我第一次租屋是大學，遇過房東人都蠻好的，像現在的工作室也是10幾年都沒有漲過房租，感謝房東，遇到好房東是上輩子修來的福氣。」
劇中田家揚一心只想解約賣屋，角色踏進久違的遺屋，揭開田媽媽深藏多年的母愛與思念，充滿洋蔥的情節，為本劇帶來新淚點。他表示：「前面調性比較輕鬆詼諧幽默，這集比較沉澱下來，人生總會有很多遺憾，會有很多圓滿和不圓滿，劇本很打動我，當時拍攝是第一次進到房間，立刻就很有感觸，感謝導演和工作人員的幫忙。」談起家的定義，他也有感表示：「只要彼此有愛的人在一起在同個空間，就是家。」
《人生只租不賣》是台灣首部以「房管」為題材的台語劇集，透過租屋故事，重新定義對房屋與家的想像。本劇除了親情、友情，愛情線也是一大看點，上週播出幸琪（陳姸霏 飾）和程軒（黃河 飾）雙雙掛病號，一個發燒一個食物中毒，兩人互相照顧下好感也悄悄萌芽，其中一場幸琪在車上發燒想喝蘋果牛奶的撒嬌戲碼，更讓不少觀眾看了超心動。
黃河透露當天拍攝其實是大挑戰，因為有個鏡頭是幸琪看程軒的視角，導演特別強調：「程軒看起來一定要帥，要非常帥。」他當下簡直壓力爆表，「要在自然動作中，精準傳達出讓對方心動的感覺，我們微調了很久，希望有讓觀眾感覺到空氣中的粉紅泡泡。」倒是陳姸霏一直很認真在喝蘋果牛奶，喝完一整罐攝影師提醒「不用喝完」才恍然大悟。
本週兩人情感將持續升溫，一起為共同繼承的豪宅找租客，沒想到轉換成「房東」立場，反而開始東挑西嫌，連房客的學歷也要「揀東揀西 （挑三揀四）」，導演王逸鈴笑說自己也曾找房子宛如面試的經驗，她回憶：「那間房子是頂樓加蓋，一到現場發現很多人一起看房，很像逛展覽，後來房東一個一個在小房間面談大家，還要給名片被問問題，真的太瘋狂。」《人生只租不賣》全劇12集，每周日晚間8點公視台語台首播，每周播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。
更多中時新聞網報導
16億獎勵 春節醫院開診率破7成
美伊緊張汽油漲 95下周衝29元
舒淇彭于晏得獎片 「中山73」連番放映
其他人也在看
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5則留言
陳漢典Lulu婚禮變「紅包公審大會」！知名作家公開痛批：關你屁事？
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。對此作家冒牌生痛批，紅包應依能力與交情而定，這類「越界」的公審現象，簡直是披著關心外衣的管閒事。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 14則留言
真的找阿湯哥了？賈永婕曬同框照：不是不可能 台北101願開特例
美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，讓世界看見台灣，不過台北101賈永婕表示，在她的任期內不會再接受任何攀爬101的申請，除非是湯姆克魯斯來拍電影，沒想到賈永婕今早分享與湯姆克魯斯同框的AI製圖，並放話「不是不可能！趁賈董還在！」（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
手提「神祕紙盒」拜會張忠謀！黃仁勳親揭內容物：我和他都很愛
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日旋風抵台，下午隨即手提一只神祕紙盒，親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，隨後兩人一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐。由於黃仁勳一路提著紙盒現身，引發外界高度關注，紛紛猜測他究竟準備了什麼大禮送給張忠謀。對此，黃仁勳今（30）日抵達輝達新辦公室時，也親自揭曉紙盒內容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
Netflix一次公開5部2026新劇！ 霍建華搭楊謹華、柯震東《乩身》終於要上了
Netflix（網飛）29日舉辦2026年華語片單記者會，一連公開了5部即將在今年上線的戲劇，其中包含了《百萬人推裡》、《乩身》、《急診室的奇蹟》、《沉默的審判》和《黑白清道夫》，每一檔都集結相當厲害的卡司。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
連戰二媳婦曬「破鞋」照！一句話洩夫妻日常？ 她嘆：真是醉了
連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。她29日曬出一張「破鞋」照，無奈感嘆：「真是醉了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 30則留言
Lulu、陳漢典婚後超忙！《大熱門》傳年後回歸 吳宗憲曝1條件
Lulu、陳漢典婚後超忙！《大熱門》傳年後回歸 吳宗憲曝1條件EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 3則留言
曾莞婷拒演學生：我沒那麼不要臉 曝九把刀找她演媽「忍不住罵三字經」
由九把刀執導的熱血新作《功夫》，劇組30日於西門町舉辦大型見面會。導演九把刀率領主演戴立忍、柯震東、曾莞婷帥氣亮相。其中，鮮少參與宣傳活動的影帝戴立忍首度現身戶外與影迷互動，直呼新鮮又好玩，卻也忍不住自爆在片場「壓力山大」的糗事。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 11則留言
趙麗穎離婚後逆襲！黃曉明媽讚「真誠踏實」掀4.2億熱搜 事業家庭雙贏
演藝圈感情與事業常緊密相連，大陸女星趙麗穎與馮紹峰的婚姻就是例子。兩人2018年因戲結緣結婚，兒子「想想」於次年出生，形成三口之家。然而，2021年4月23日兩人官宣和平分手，共同撫養孩子。當時輿論多偏向男方，趙麗穎被貼上「強勢」「事業心過重」的標籤，評論區一度被負評淹沒，路人緣明顯下滑。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 5則留言
柯志恩兒國籍爆爭議 前女友再爆料:媽媽太可怕
政治中心／綜合報導獲得國民黨提名參選高雄市長的立委柯志恩，兒子前女友去年就曾在社群平台發文爆料，前任是美國公民，最近又因為Threads平台上，有網友發起前任合照大賽，柯志恩兒子的前女友，再度發文，說「前任什麼都好，就是媽媽太可怕，以及當年他是個聽媽媽話的媽寶」，引發網友熱議。準備再次挑戰高雄市長大位，獲得國民黨徵召參選的藍營立委柯志恩，兒子的前女友又在社群平台發文，前任什麼都好，就是媽媽太可怕，還括號是指個性、跟政治立場，以及，前男友當年是個聽媽媽話的媽寶，暗指這無緣的婆婆似乎「很難侍奉」。國民黨立委柯志恩：「年輕人任何人談戀愛，我都覺得應該記住，那時候戀情的美好，分手之後就應該各自安好，彼此祝福，我想這才是最正確，最成熟的態度。」柯志恩兒子前女友在社群平台再爆料，前任媽媽很可怕。（圖／Threads）因為近期在Threads上，有網友發起跟前任的合照大賽，這名自稱是柯志恩兒子的前女友，也來+1，還曬出自己跟疑似柯志恩兒子的合照，其實去年3月，這位網友就曾經爆料，柯志恩的兒子不是拿綠卡，而是美國公民，因為在快滿18歲前就依親爸爸，但當時，柯志恩說孩子在微軟工作，有綠卡很自然。柯志恩兒子前女友林小姐（2025.03.10）：「實際上並不是在那裡，因為工作而取得，而是之前就已經依親，很早以前就已經依親，拿到美國公民身分，所以我就覺得她有點魚目混珠。」柯志恩回應，年輕人談戀愛，分手之後就應該各自安好，彼此祝福。（圖／民視新聞）國民黨立委柯志恩（205.03.09）：「我從政以來就沒有避諱也直接講，我家人在美國擁有合法身分跟工作，身為母親角色，（我兒子）他是獨立個體，他有自己的選擇權。」擁有教育、心理專業的柯志恩也曾說過自己是個惡媽，對應兒子被說是媽寶，似乎也不謀而合，精明婆婆的形象，要先解釋兒子國籍，還得洗清可怕形象，面對年底選戰，恐怕還是漫漫長路。原文出處：柯志恩兒國籍爆爭議 前女友再爆料：媽媽太可怕 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了李蒨蓉兒遇「槍擊驚魂」！被吼「我要射擊」險成靶子柯志恩兒擁美國籍 前女友再爆：前任什麼都好「就是媽媽太可怕」民視影音 ・ 1 天前 ・ 88則留言
被爆欠債狂開唱？ 張學友「正面回擊了」 親曝失業後新計劃
張學友「60+」巡迴演唱會日前在紅磡體育館落幕，64 歲的張學友除了唱足 20 場外，安可更一口氣唱了 12 首歌。這次巡演他一共演唱 324 場，突破華語演唱會紀錄。面對即將「失業」，張學友坦言心情複雜，也公開感謝太太與兩個女兒的支持，接受媒體訪問時，亦針對欠債傳聞作出回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 23則留言
曹西平告別演唱會「龍千玉是唯一出席親人」 感嘆：生命真的像一場夢
曹西平日前病逝，前嫂嫂龍千玉被他視為「唯一親人」，在追思告別演唱會上泣不成聲。28日深夜她哀痛發聲「生命真的像一場夢！」坦言參加完後有種說不出的低落。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 13則留言
許瑋甯尺度大解放！「胸前開雙V」肉色三角區全看光
娛樂中心／楊佩怡報導41歲混血女星許瑋甯與大3歲男星邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，將銀幕上的浪漫延續到現實生活；兩人結婚近4年愛得低調甜蜜，更在2025年8月誕下獅子座男寶寶Ian。日前許瑋甯出席好友林心如的慶生派對，只見她身穿條紋上衣，胸前只扣2顆扣子，露出性感小蠻腰，完全看不出已升格為媽媽。民視 ・ 6 小時前 ・ 6則留言
影／癌症末期又復發！馮提莫直播勇曬抗癌傷疤：老天賜予我的
影／馮提莫癌症末期又復發！直播勇曬抗癌傷疤：老天賜予我的造咖 ・ 1 天前 ・ 7則留言