馬俊麟消失8點檔2年 吐心聲「有愛的人在一起就是家」

馬俊麟在《人生只租不賣》展現動人演技。公視台語台提供



馬俊麟消失8點檔1年10個月，終於客串公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》，他在第8集驚喜登場，特別演出剛出獄的房東兒子，看似凶神惡煞的流氓，實則有顆柔軟的心，滿滿洋蔥催淚。

劇中馬俊麟飾演和母親有心結的「田家揚」，出獄後接手媽媽生前以佛心價出租的學區房，他回憶過去租屋經驗，自認幸運都遇到暖房東，「我第1次租屋是大學，遇過房東人都蠻好的，像現在的工作室也是10幾年都沒有漲過房租，感謝房東，遇到好房東是上輩子修來的福氣」。

不過劇中「田家揚」一心只想解約賣屋，當他踏進久違的遺屋，揭開媽媽深藏多年的母愛與思念，充滿洋蔥的情節令人鼻酸，馬俊麟表示：「前面調性比較輕鬆詼諧幽默，這集比較沉澱下來，人生總會有很多遺憾，會有很多圓滿和不圓滿，劇本很打動我，當時拍攝是第1次進到房間，立刻就很有感觸，感謝導演和工作人員的幫忙。」談起家的定義，他也有感表示：「只要彼此有愛的人在一起在同個空間，就是家！」

