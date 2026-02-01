馬俊麟消失8點檔2年！新劇復出催淚登場 踏入母親遺屋藏洋蔥

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，貼近生活的租屋故事，讓網友看了共感十足。今（1）晚播出最新兩集，馬俊麟驚喜登場，特別演出剛出獄的房東兒子，看似凶神惡煞的流氓，實則有顆柔軟的心，滿滿洋蔥，堪稱播出至今最強催淚彈。

馬俊麟在《人生只租不賣》和陳姸霏有不少對手戲。（圖／公視台語台提供）

上週播出幸琪（陳姸霏飾）和程軒（黃河飾）雙雙掛病號，一個發燒一個食物中毒，兩人互相照顧下好感也悄悄萌芽，其中一場幸琪在車上發燒想喝蘋果牛奶的撒嬌戲碼，更讓不少觀眾看了超心動。黃河透露，當天拍攝其實是大挑戰，因為有個鏡頭是幸琪看程軒的視角，導演特別強調，「程軒看起來一定要帥！要非常帥！」他當下簡直壓力爆表，「要在自然動作中，精準傳達出讓對方心動的感覺，我們微調了很久，希望有讓觀眾感覺到空氣中的粉紅泡泡。」倒是陳姸霏一直很認真在喝蘋果牛奶，喝完一整罐攝影師提醒「不用喝完」才恍然大悟。

馬俊麟在《人生只租不賣》展現動人演技。（圖／公視台語台提供）

至於馬俊麟將在第8集驚喜登場，扮演和母親有心結的田家揚，出獄後接手媽媽生前以佛心價出租的學區房，馬俊麟回憶過去租屋經驗，自認幸運都遇到暖房東，「我第一次租屋是大學，遇過房東人都蠻好的，像現在的工作室也是10幾年都沒有漲過房租，感謝房東，遇到好房東是上輩子修來的福氣！」

不過，劇中的馬俊麟一心只想解約賣屋，相似的情境，同樣映照著幸琪對母親房產的情感掙扎，當田家揚踏進久違的遺屋，揭開田媽媽深藏多年的母愛與思念，「前面調性比較輕鬆詼諧幽默，這集比較沉澱下來，人生總會有很多遺憾，會有很多圓滿和不圓滿，劇本很打動我，當時拍攝是第一次進到房間，立刻就很有感觸，感謝導演和工作人員的幫忙。」談起家的定義，他也有感說：「只要彼此有愛的人在一起在同個空間，就是家！」





